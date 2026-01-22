Citas IMSS 2026: ¿Cómo agendar en línea? El IMSS te permite agendar tu cita médica en cualquier momento en que la necesites; conoce cómo hacerlo en línea (IMSS y Pexels)

Si necesitas acudir al IMSS, aquí te decimos cómo puedes agendar tu cita sin importar en qué momento decidas hacerlo, además de evitar filas al realizarlo en línea.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para beneficio de sus derechohabientes, ha puesto a su disposición diferentes formas de agendar una cita, según la preferencia de quien realice el trámite.

Entre las diferentes opciones, puedes agendar tu cita para acudir con tu médico familiar de manera presencial, o bien hacerlo a través de llamada telefónica, desde su página web oficial o bien desde su aplicación móvil, y aquí te decimos cómo.

¿Cómo sacar cita en el IMSS por internet?

Para obtener una cita médica en el IMSS desde su página de internet, estos son los pasos que debes seguir:

Primero debes tener a la mano tu CURP , algún correo electrónico personal, tu NSS (Número de Seguro Social), además de asegurarte de estar vigente en derechos.

, algún personal, tu además de asegurarte de estar vigente en derechos. Una vez que tengas los anteriores requisitos, tendrás que acceder a la página del IMSS en el apartado de “Cita Médica Digital” .

. El apartado te redireccionará a una nueva pestaña, en la cual tendrás que ingresar tu CURP , así como un correo electrónico y llenar el captcha , para después seleccionar “continuar” .

, así como un y llenar el , para después seleccionar . Después tendrás que seleccionar a la persona para quien desees hacer la cita y de nuevo pulsar en “continuar” .

para quien desees hacer la cita y de nuevo pulsar en . Posteriormente tendrás que seleccionar la fecha en que quieres que sea tu cita y presionar en “continuar”.

en que quieres que sea tu cita y presionar en Finalmente te arrojarán las fechas y horarios disponibles, por lo que tendrás que seleccionar el que mejor te convenga.

Una vez seleccionado lo anterior, te llegará al correo electrónico que proporcionaste un documento con la confirmación de tu cita.

¿Cómo sacar cita en el IMSS a través de su aplicación?

Otra opción para obtener tu cita es mediante la aplicación móvil del IMSS, llamada “IMSS Digital”, y aquí te decimos cómo realizar el trámite:

Ingresa a la aplicación móvil “IMSS Digital” .

. Una vez dentro, tendrás que ingresar al apartado de “cita médica familiar”.

Si no te has registrado en la aplicación, se te solicitará iniciar sesión con tu CURP y correo electrónico.

con tu CURP y correo electrónico. Una vez dentro, se te desplegará un calendario con las fechas disponibles para citas , por lo que tendrás que seleccionar el día que prefieras que se lleve a cabo.

, por lo que tendrás que seleccionar el día que prefieras que se lleve a cabo. Posteriormente seleccionarás la hora en que deseas acudir.

en que deseas acudir. Para finalizar el trámite, lo único que tienes que hacer es confirmar tu cita, seleccionando “agendar” y la confirmación te llegará a tu correo electrónico.

¿Cuál es el número del IMSS para sacar citas?

Si por el contrario, deseas agendar una cita vía telefónica, tendrás que marcar al 800 681 2525 en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas.

Mientras que los sábados, domingos y festivos de 08:00 a 14:00 horas.