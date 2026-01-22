¿Cuándo se paga el Predial en 2026?: fechas, descuentos y cómo pagar menos en CDMX y EdoMex

El impuesto predial 2026 empezó a correr con todo desde el 1 de enero, y si aprovechas los plazos podrás llevarte descuentos importantes.

Tanto en la Ciudad de México como en diversos municipios del Estado de México hay esquemas escalonados para incentivar el pago anticipado del impuesto sobre bienes inmuebles.

CDMX: descuentos en Predial por pronto pago

En la capital del país, la Secretaría de Administración y Finanzas activó beneficios claros en meses específicos, tales como:

Enero 2026: hasta 8% de descuento si liquidas el predial anual completo

hasta 8% de descuento si liquidas el predial anual completo Febrero 2026: puedes obtener 5% de descuento

puedes obtener 5% de descuento Marzo en adelante: el predial se paga sin rebaja, por lo que ya no hay descuentos generales

Además, hay beneficios especiales para adultos mayores de 60 años y grupos vulnerables que pueden acceder a cuotas fijas bimestrales o reducciones adicionales según el valor catastral de su propiedad.

Edomex: descuentos en Predial por pronto pago

En municipios del Estado de México como Ecatepec, Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, la lógica es parecida, pero con más opciones:

Enero: hasta 8% de descuento solo por pagar pronto

hasta 8% de descuento solo por pagar pronto Febrero: rebaja del 6%

rebaja del 6% Marzo: todavía puedes llevarte 4% de descuento

Si eres contribuyente cumplido y pagas puntual desde hace años, puedes sumarle bonos adicionales.

En algunos municipios incluso se manejan descuentos especiales de hasta 34% o más para pensionados, jubilados o personas con discapacidad.

¿Cómo pagar el Predial en 2026?

Para ayudarte con el trámite, tanto en CDMX como en Edomex puedes:

Usar la app “Tesorería CDMX” en tu celular para pagar desde donde estés

en tu celular para pagar desde donde estés Ingresar a los portales oficiales de pago en línea

Acudir a bancos, tiendas de conveniencia o módulos autorizados en tu zona

El sistema aplica automáticamente los descuentos por pronto pago si pagas en las fechas estipuladas.

Requisitos básicos para obtener descuentos

Para obtener los descuentos, debes asegurarte de tener estos documentos al día para que no te nieguen el beneficio: