En Chiapas avanza 50% planta productora de moscas estériles para combatir el gusano barrenador

Planta GBG en Chiapas tiene un avance de 50% (unknown)

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), informaron este jueves que la construcción de la Planta Productora de Moscas Estériles para el combate del gusano barrenador, en Metapa, Chiapas, registró un progreso del 50% y sigue de acuerdo a lo proyectado, por lo que se espera quede lista para su operación en los primeros seis meses de 2026.

Los avances que ha tenido la planta se ha logrado por el trabajo conjunto de la Senasica, Agricultura y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del (APHIS).

Los trabajos forman parte de la estrategia que busca fortalecer las acciones de control y erradicación del gusano barrenador de ganado (GBG), y para ello la Senasica contará con 100 millones de moscas estériles más a la semana, es decir, duplicará el número de especímenes que actualmente se traen desde Panamá.

La obra también presenta un avance de 68%, integrado por un 15% en el sistema de tratamiento de agua y manejo de desechos sólidos, 17% en equipos de preparación de dieta larvaria, 19% en los sistemas de aire acondicionado, 25% en irradiación y 57% en el cuarto de maquinas.

Con estas acciones en las que trabajan de manera conjunta productoras, productores, gobiernos de los estados y autoridades sanitarias de los gobiernos de México y Estados Unidos se busca garantizar la continuidad productiva de la ganadería mexicana, para reducir riesgos y cumplir todos los protocolos internacionales para la exportación de ganado.