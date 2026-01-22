Hallan a Lidya “N” en Edomex; “se encuentra sana, sin datos de un embarazo reciente”

Hallan a Lidya “N” en Edomex Encuentran con vida a Lidya “N”, quien habría desaparecido desde el 18 de enero en Puebla (Gobierno de Puebla)

Encuentran con vida a Lidya “N” en el Estado de México después de haber estado desaparecida desde el 18 de enero en Puebla.

A pesar de que al inicio de la investigación y en su ficha de búsqueda se mencionara que tenía 9 meses de embarazo, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que Lidya “N” fue encontrada con vida este jueves 22 de enero, aunque sin datos de un embarazo reciente.

De acuerdo con la Fiscalía General de Puebla, con motivo de la desaparición de Lidya “N”, se realizaron cincuenta actos de investigación, entre los que se incluyeron entrevistas a sus familiares y amigos.

Asimismo, como parte de las investigaciones para dar con su paradero, las autoridades también solicitaron los registros de llamadas de los teléfonos aportados por los familiares, así como las grabaciones de cámaras de vigilancia.

Como resultado, ampliaron la búsqueda al Estado de México, encontrando a Lidya “N” en el municipio de Tepetixtla este jueves 22 de enero a las 16:00 horas.

Sobre su estado de salud y presunto embarazo, la Fiscalía General de Puebla mencionó lo siguiente: “Cabe mencionar que Lidya N., se encuentra sana, sin datos de un embarazo reciente”.

¿Qué le pasó a Lidya, quien desapareció en Puebla?

Lidya, de 28 años de edad, fue reportada como desaparecida después de haber sido vista por última vez durante la madrugada del 18 de enero de 2026.

Lo último que se supo de ella fueron unos mensajes enviados a su pareja, en los que pedía ayuda, además de la fotografía de unos sujetos en moto que, según Lidya, se encontraban persiguiéndola.

Según sus familiares, Lidya tenía 9 meses de embarazo y se encontraba a días de dar a luz, por lo que exigían a las autoridades su pronta aparición.

Tras días de búsqueda, finalmente Lidya fue encontrada con vida en el Estado de México, mientras que la Fiscalía General de Puebla informó que, aunque se encontraba sana, no presentaba datos de un embarazo reciente.

En la información que compartió la fiscalía tampoco especifican mayores detalles sobre la desaparición de Lidya.