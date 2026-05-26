Denuncia Maru Campos que recibió citatorio por secuestro hacia Javier Corral

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. (Galo Cañas Rodríguez)

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acusó que recibió un citatorio para comparecer ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por el delito de secuestro.

Según la jefa del ejecutivo del Estado grande, dicha denuncia fue promovida por Javier Corral, debido a que se intentó ejecutar una orden de aprehensión por el delito de peculado en contra del político cuando se encontraba en un restaurante en la Ciudad de México en 2025 y el entonces encargado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara, acudió al sitio para impedirlo.

“Javier Corral que huyó y ahora presume reuniones con Insunza (senador) acusado de vínculos con el narcotráfico y con una solicitud de extradición y el mismo afirma que se sienta con él, ¡Qué descaro!”, acusó la gobernadora.

Campos Galván criticó que este citatorio se presente en el marco en que fue llamada a comparecer por la intervención de agentes estadounidenses durante el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos.

“Estamos ante una sola intención, una persecución política pura y dura y lo es por una razón muy sencilla: a mí se me persigue por todo y por nada, a otros que enfrentan señalamientos graves y documentos se les protege, se les libera, se les encubre y se les deja en paz”.

“Al opositor se le persigue, la compañero se le protege, ese es el doble rastro de Morena y la 4T, yo, por el contrario, respeto a las instituciones y voy a enfrentar todos los procesos que quieran, voy a dar la cara, yo no me escondo ni me esconderé”, señaló Campos Galván.