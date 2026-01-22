Internet CFE 2026: ¿qué paquetes ofrecen y cuánto cuestan?

La CFE, a través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, continúa ofreciendo en 2026 distintos paquetes de Internet móvil con el objetivo de reducir la brecha digital en México. Los planes están disponibles tanto para módem portátil (MiFi) como para uso directo en celulares mediante tarjeta SIM.

¿Qué paquetes de Internet ofrece la CFE en 2026?

Uno de los servicios más solicitados es el Internet MiFi, que permite conectar varios dispositivos a través de un módem portátil. Estos son los principales paquetes vigentes:

5 GB: 150 pesos al mes

150 pesos al mes 10 GB: 270 pesos al mes

270 pesos al mes 20 GB: 380 pesos al mes

380 pesos al mes 30 GB: 495 pesos al mes

495 pesos al mes 50 GB: 610 pesos al mes

610 pesos al mes 80 GB: 960 pesos al mes

960 pesos al mes 100 GB: 1,180 pesos al mes

También existen opciones de pago semestral y anual, que permiten ahorrar en comparación con el pago mensual.

¿Existe Internet de la CFE para celulares?

Además del MiFi, la CFE ofrece paquetes con SIM para celulares, que incluyen datos móviles, llamadas y mensajes. Hay planes por días, mensuales y de largo plazo, con costos que van desde 30 pesos en paquetes básicos hasta opciones con mayor cantidad de gigas para navegación constante.

¿Qué se necesita para contratar y cómo es la cobertura?

El trámite es sencillo. Solo te piden:

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

No hay contratos forzosos ni revisión de buró de crédito. Eso sí, la cobertura depende de la Red Compartida, así que lo mejor es revisar antes si hay buena señal en tu zona.

¿Vale la pena el Internet de la CFE en 2026?

Para muchas personas, sí. El Internet de la CFE sigue siendo una de las opciones más baratas que hay, sobre todo para estudiantes, familias o comunidades donde contratar Internet tradicional es complicado o muy caro.