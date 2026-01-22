La ‘narcoinflación’ del ‘Bótox’: así afectaba al precio de los limones... y a tu bolsillo

Narcoinflación La extorsión de criminales como el "Bótox" a empresarios limoneros ha provocado el alza de precios en la fruta. (Cuartoscuro)

La caída del “Bótox” fue también la caída de uno de los líderes criminales más importantes de la región: uno con la capacidad de afectar la economía de las familias mexicanas, a causa de la extorsión que ejercía contra los productores limoneros en Michoacán, provocando un fenómeno llamado “narcoinflación”.

César Alejandro Sepúlveda Arellano, quien fue detenido por una mujer policía tras intentar fugarse de domicilio esta semana, es identificado por las autoridades como uno de los líderes de la célula conocida como Los Blancos de Troya, con vínculos y alianzas con grupos como Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación, además de ser el presunto asesino intelectual del empresario limonero Carlos Bravo.

“El Bótox” desarrolló junto a su grupo delictivo un esquema sistemático de extorsión a productores, empacadores y transportistas: les imponían cuotas por kilo cosechado, cobros por permitir el traslado del producto y pagos obligatorios para operar empacadoras, capturando, de esta manera, distintos eslabones de la cadena productiva del estado.

Limoneros APATZINGÁN, MICHOACÁN, 14AGOSTO2024. Productores de limón en Michoacán han tenido que suspender sus actividades debido a las crecientes extorsiones de grupos criminales. Actualmente, los delincuentes exigen el doble de lo que cobraban previamente. Los limoneros solían pagar entre 18 mil y 20 mil pesos por camión para distribuir su producto. Sin embargo, ahora la exigencia es de 40 mil pesos por cada camión cargado con 20 toneladas de limón. En caso de no cumplir, los camiones son incendiados y se reciben amenazas. La extorsión afecta principalmente a los productores, empacadoras e industrias en Apatzingán, así como en localidades cercanas como Buenavista, Múgica, Parácuaro y Tepalcatepec. En Apatzingán, los limoneros han iniciado un paro para manifestar su rechazo a estas prácticas. FOTOS: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM (Juan José Estrada Serafín)

¿Cómo afectaban los crímenes del ‘Bótox’ a tus bolsillos y qué es la ‘narcoinflación’?

Entre los crímenes del “Bótox” y su grupo criminal destacan los aumentos de la “cuota” por kilo de limón: de cobrar dos pesos, incrementó al doble la cuota ilegal a 4 o 4.20 pesos por kilo, de acuerdo a reportes del Ejército, lo cual ha sido una especie de impuesto informal sobre la producción de dicha fruta.

En 2024, limoneros suspendieron sus actividades y denunciaron que las organizaciones delictivas pasaron de cobrarles entre 18 mil y 20 mil pesos por camión para distribuir la fruta a 40 mil pesos por cada vehículo cargado con 20 toneladas de limón.

El empresario y líder limonero Bernardo Bravo fue asesinado por sicarios de Sepúlveda Arellano en octubre pasado luego de haber denunciado la extorsión y presiones para manipular el precio y la logística del limón por parte de las organizaciones criminales.

De acuerdo al Consejo Nacional Agropecuario, la extorsión podría representar entre 10 y 20 por ciento del costo final del producto. Es decir, si en promedio un kilo de limón cuesta entre 33 y 36.90 pesos, según Profeco, los consumidores pagan entre 3.30 y 7.38 pesos adicionales por cada kilo a causa del crimen organizado.

A esto se le conoce como narcoinflación, la cual es un fenómeno económico y social en el que el dinero proveniente del narcotráfico se infiltra en la economía legal de una región o país y provoca un aumento artificial de precios en bienes raíces, servicios y consumo cotidiano, como ocurre con los limones provenientes de Michoacán.

Narcoinflación por 1 kilo de limón a 33 pesos

• 10% - $3.30

• 20% - $6.60

Narcoinflación por 1 kilo de limón a 36.90 pesos

• 10% - $3.69

• 20% - $7.38

Limón en México A pesar de ser uno de los máximos productores de limón, este producto sigue enfrentando aumentos de precio a causa del crimen organizado. (Galo Cañas Rodríguez)

¿Cómo fue la captura del ‘Bótox’? Intentó fugarse... y una policía lo “agarró”

Las autoridades federales y estatales de México capturaron a César Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, tras un operativo coordinado en Michoacán que involucró a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad, el arresto se concretó en un domicilio identificado en la zona montañosa de Buenavista, tras meses de vigilancia e inteligencia para ubicarlo y seguir sus movimientos después de ser señalado como uno de los principales generadores de violencia en la región y presunto responsable del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo en octubre de 2025.

La dependencia encabezada por Omar García Harfuch detalló que “El Bótox” intentó fugarse del domicilio saltando un muro, pero una mujer policía logró detenerlo físicamente, sin que se registraran actos de violencia durante el operativo.