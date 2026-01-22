Por seguridad, SCJN renueva flotilla de unidades blindadas para ministros; estrenan nueve vehículos (Cuartoscuro)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó la renovación de su flotilla oficial mediante la incorporación de nueve camionetas Jeep Grand Cherokee, como parte de un ajuste operativo enfocado en el fortalecimiento de las medidas de seguridad institucional.

De acuerdo con el comunicado oficial, la actualización del parque vehicular responde a criterios de protección interna y operatividad, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para el desempeño de las funciones de ministras y ministros.

¿Cuál es el precio de las nuevas camionetas de ministros de la SCJN?

Como parte del proceso de modernización del parque vehicular, se asignó una camioneta Jeep Grand Cherokee nueva a cada ministro.

El precio de estos vehículos oscila entre 1 millón 70 mil pesos y 1 millón 777 mil pesos, únicamente por el costo base de fábrica, sin considerar el blindaje especializado, de acuerdo a datos de La Jornada.

En un comunicado oficial, la SCJN señaló que la decisión se tomó con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y proteger la integridad personal de las ministras y ministros.

Las nueve unidades fueron asignadas a servidores públicos que desempeñan funciones dentro del máximo tribunal del país.

Asimismo, el organismo informó que la adquisición se realizó de manera paralela a la desincorporación de un parque vehicular mayor, como parte del proceso de renovación interna y para disminuir el impacto de la inversión.

Renovación bajo lineamientos institucionales, según SCJN

La SCJN detalló que la decisión contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, y que el proceso se efectuó conforme a la normatividad interna vigente.

Mediante una tarjeta informativa emitida el 22 de enero de 2026, la Suprema Corte reiteró que la renovación de unidades se llevó a cabo dentro de los límites establecidos por su marco normativo y bajo criterios estrictamente relacionados con la seguridad.





Características de las camionetas Jeep Grand Cherokee asignadas a ministros de la SCJN

Las nuevas unidades cuentan con motores de alto desempeño, sistemas avanzados de asistencia al conductor, control de estabilidad, tracción integral, frenos antibloqueo, múltiples bolsas de aire y tecnologías de seguridad activa.

Además, los vehículos destinados a funcionarios de alto nivel incorporan blindaje especializado, refuerzos estructurales y cristales balísticos.

El modelo también ofrece sistemas de monitoreo de punto ciego, cámaras de visión periférica, asistencia de frenado automático y cabinas con aislamiento acústico reforzado, elementos diseñados para brindar mayor protección en traslados oficiales.