Rezagos en tecnología y equipos frenan competitividad industrial de México

El vicepresidente para México y Latinoamérica de Fracttal, empresa enfocada en soluciones de mantenimiento predictivo industrial, Tomas Allen, sostuvo que aunque la manufactura mexicana ha elevado estándares, la adopción tecnológica avanza a un ritmo insuficiente frente a las exigencias de las cadenas de suministro en Norteamérica lo que lo hace frenar su competitividad industrial.

“cinco de cada 10 empresas todavía gestiona las labores de mantenimiento desde la bitácora de papel o en hojas de cálculo” lo que hace más complicado transitar hacia esquemas de eficiencia basados en datos.

Por otro lado, señaló que México requiere procesos industriales mucho más avanzados que lo hagan mantener y ampliar su participación en las cadenas de valor de la región, ya que actualmente hay un rezago en equipos y en integración tecnológica que limita su competitividad.

Allen añadió que una de cada cinco empresas opera con equipos “más antiguos de lo recomendado” lo que ocasiona fallas constantes en el piso de producción e “impide iniciar su digitalización” según las valoraciones de la empresa.

Basándose en estos datos, la empresa Fracttal estimó que en México apenas se aproxima al 10% en uso de inteligencia artificial para realizar procesos de manufactura, mientras que en Estados Unidos esta digitalización busca abarcar la mitad de sus fabricas.

Otra de las advertencias que Allen destacó al respecto fue que “Las empresas que buscan beneficiarse con el T-MEC tienen que considerar que la optimización tecnológica será un requerimiento fundamental para la integración a las cadenas de suministro”.

En junio próximo los tres países miembros del T-MEC establecerán los lineamientos para continuar con el Tratado, ya sea a través de una renovación por hasta 16 años o por un esquema de revisiones anuales, donde los temas tecnológicos serán parte de la revisión.