SAT 2026: así puedes conseguir el 100% de descuento en multas, recargos y gastos de ejecución; descubre quiénes pueden aplicar

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó el Programa de Regularización Fiscal 2026, una iniciativa para que las personas físicas y morales con adeudos fiscales puedan ponerse al corriente sin pagar las sanciones acumuladas por años.

Esto significa que quienes cumplan con los requisitos pueden ver condonadas al 100% sus multas, recargos y gastos de ejecución, una jugada fiscal sorprendente que busca incentivar el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias.

En términos simples, si tienes adeudos fiscales de años anteriores y cumples con las reglas, puedes limpiar tu historial con el SAT sin pagar las penalizaciones extra que normalmente aumentan tu deuda.

¿Quiénes pueden aplicar y cuáles son los requisitos?

El beneficio está dirigido a personas físicas y empresas micro, pequeñas y medianas, que reportaron ingresos en el ejercicio fiscal 2024 de hasta 300 millones de pesos.

Esto representa una ampliación importante respecto a años anteriores donde el umbral era de 35 millones.

Requisitos que debes cumplir para obtener el beneficio

Para poder acceder a este estímulo fiscal del 100% de descuento, el SAT estableció las siguientes condiciones:

No haber sido beneficiario de condonaciones fiscales generalizadas anteriores ni del estímulo de 2025

No contar con una sentencia firme por delitos fiscales

No aparecer en los listados definitivos de contribuyentes sancionados por la autoridad fiscal

Tener adeudos que encajen en los supuestos que acepta el beneficio

¿Qué adeudos pueden ser perdonados al 100% por el SAT?

El bono fiscal cubre multas, recargos y gastos de ejecución por obligaciones fiscales, incluidas aquellas derivadas de contribuciones propias, retenidas, trasladadas, aprovechamientos o cuotas compensatorias, correspondientes a ejercicios fiscales de 2024 o anteriores, tales como:

Créditos fiscales aún no determinados por la autoridad

Sujetos a facultades de comprobación

Créditos fiscales autorizados para pago en parcialidades

Créditos fiscales firmes a tu cargo

Pero ten en cuenta que este estímulo no cubre el monto principal de las contribuciones que debas pagar; solo las sanciones accesorias.

Este programa busca impulsar la cultura del cumplimiento fiscal, pero también ofrece una salida real para quienes llevan años con deudas acumuladas.

Regularizarse puede significar no solo pagar lo que se debe, sino hacerlo sin intereses ni recargos acumulados.

Además, el estímulo fiscal no se considera ingreso acumulable para efectos de impuestos como el ISR, lo que simplifica su impacto contable.

¿Cómo iniciar el trámite?

Para iniciar el proceso de regularización con este estímulo fiscal, lo ideal es:

Revisar tu situación fiscal en el portal del SAT Confirmar que no estás en los listados de sancionados Presentar las declaraciones y pagos pendientes Solicitar el beneficio dentro de los plazos establecidos en el programa

También puedes acudir a las oficinas del SAT, la Oficina Virtual, o utilizar el canal de atención MarcaSAT para resolver dudas específicas.