¿Sigue cerrada la México–Tuxpan? Reporte actualizado tras la explosión de una pipa

La autopista México–Tuxpan permanece cerrada en ambos sentidos este jueves 22 de enero, luego de que una pipa que transportaba combustible sufriera un accidente y explotara, provocando un fuerte incendio y una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

El hecho ocurrió durante la madrugada y hasta el momento no se ha reabierto la circulación, ya que continúan los trabajos de seguridad y peritaje en la zona.

¿Qué fue lo que pasó en la México–Tuxpan?

De acuerdo con los primeros reportes, la pipa cayó desde un puente en el tramo ubicado a la altura del kilómetro 109, en el municipio de Tulancingo, Hidalgo. Tras la caída, el combustible se incendió y generó una explosión que pudo verse a varios kilómetros de distancia.

Elementos de Protección Civil, Guardia Nacional y bomberos acudieron al lugar para controlar el fuego y asegurar el área.

¿Hubo personas fallecidas o lesionadas?

Las autoridades confirmaron que el conductor de la pipa perdió la vida a causa del accidente. Hasta ahora, no se han reportado otras personas lesionadas, aunque las investigaciones continúan para descartar riesgos adicionales.

¿La autopista sigue cerrada?

La México–Tuxpan continúa cerrada completamente mientras se llevan a cabo las labores de limpieza, enfriamiento de la zona y evaluación de los daños tanto en la vialidad como en la estructura del puente.

No se ha informado una hora exacta para la reapertura.

¿Qué recomiendan las autoridades?

Las autoridades han pedido a los automovilistas evitar esta vía y utilizar rutas alternas, como la carretera libre México–Tuxpan u otros caminos secundarios, ya que el cierre ha provocado filas y congestionamiento en zonas cercanas.