Habrá cierres en la autopista México–Puebla por trabajos: fechas y horarios

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) emitió un aviso a las personas usuarias de la autopista México–Puebla por trabajos programados que provocarán cierres parciales y un cierre total temporal en carriles laterales durante los próximos días.

Las labores forman parte del montaje de una estructura metálica y se realizarán en horario nocturno.

¿Cuándo serán los cierres en la México–Puebla?

De acuerdo con el comunicado oficial, los trabajos se llevarán a cabo los días 24 y 25 de enero de 2026, específicamente en el kilómetro 21 de la autopista México–Puebla.

El cierre total en carriles laterales está programado para la madrugada del 25 de enero, en un horario de 00:00 a 02:00 horas.

¿Qué tipo de afectaciones habrá a la circulación?

Durante las maniobras se registrarán cierres parciales de carriles, además de un cierre total de los carriles laterales en ambos sentidos durante el horario mencionado.

CAPUFE indicó que estas acciones se realizarán únicamente por la noche con el objetivo de minimizar el impacto vial.

¿Por dónde será desviada la circulación?

Mientras dure el cierre de los carriles laterales, la circulación será canalizada hacia los carriles centrales.Las desviaciones se ubicarán:

En el kilómetro 20 , con dirección a Puebla

, con dirección a Puebla En el kilómetro 22, con dirección a la Ciudad de México

¿Qué recomiendan las autoridades a los automovilistas?

Las autoridades recomendaron anticipar los tiempos de traslado, manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a la zona de trabajos para evitar accidentes.

En caso de cualquier eventualidad, CAPUFE puso a disposición el número de atención 074 y su cuenta oficial en X @CAPUFE.