SEP anuncia suspensión de clases por frío intenso: ¿Regresarán las clases virtuales?

La temporada invernal de este mes de enero ha dejado estragos en toda la población mexicana, especialmente, en niños y adultos mayores, quienes son un sector vulnerable antes estos cambios climáticos. Ante este panorama, autoridades educativas han tomado una decisión poco común fuera de periodos de pandemia: retomar temporalmente las clases virtuales en varias zonas del estado.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), responsable de la educación en Edomex, anunció que 58 municipios considerados de alto o medio riesgo por temperaturas bajo cero podrán implementar clases en línea o incluso esquemas semiescolarizados o no escolarizados en lugar de clases presenciales; esto con el objetivo de proteger la salud de estudiantes, docentes y personal educativo ante el frío extremo.

¿En qué zonas del Edomex se aplicará esta medida?

La lista de municipios donde la medida podrá aplicarse incluye localidades que suelen enfrentar las mañanas más frías del Edomex, como:

Toluca, Metepec, Zinacantepec, Lerma y Temoaya

Acambay, Almoloya de Juárez y Villa del Carbón

Ocoyoacac, San Juan de Rincón, San Mateo Atenco

Atizapán, Calimaya, Ixtlahuaca y Capulhuac

Estas comunidades, entre otras, han sido catalogadas por la secretaría como de alto o medio riesgo climático, lo que activa la posibilidad de transitar a educación a distancia mientras el frío intenso persista.

Cabe señalar que no se trata de una suspensión automática para todos los planteles, ya que la decisión recae en cada dirección escolar, que debe evaluar si las condiciones climáticas, especialmente en zonas donde se registran temperaturas cercanas a los 0 °C o por debajo, representan un riesgo para permanecer en las aulas.

El Estado de México, por su ubicación geográfica y altitud, es una de las regiones más expuestas a descensos de temperatura durante la temporada invernal.

¿Cuándo se aplicará la suspensión de clases por frío?

La suspensión de clases no tendrá una fecha definida de manera general. Cada plantel notificará formalmente a autoridades y a las familias sobre el cambio de modalidad y su duración.

Este enfoque busca evitar rezagos educativos en comunidades donde el frío puede mermar la salud de sus habitantes. Asimismo, es importante señalar que si bien esta decisión aplica específicamente al Estado de México, otros estados del país han enfrentado situaciones similares en temporadas pasadas, donde la SEP o las autoridades locales han optado por suspender o flexibilizar las clases presenciales a causa del clima extremo.