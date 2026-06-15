Beatriz Mojica adelanta en preferencias a Salgado Macedonio

La senadora Beatriz Mojica candidatura de Morena en Guerrero

La carrera por la candidatura de Morena en Guerrero, entidad en la que estará en juego la gubernatura en 2027, tiene ya una puntera, la senadora Beatriz Mojica, esto de acuerdo a la encuesta de Covarrubias y Asociados que Crónica presenta este día a sus lectores. El Toro, Félix Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora e histórico de la lucha amlista en la entidad, comienza a rezagarse de acuerdo a esta medición.

Mojica estaría tomando una cómoda ventaja en estos momentos al acumular 24 por ciento de las preferencias para que ocupe la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que es, sin duda, el organismo político más fuerte, según queda constatado en la misma medición estadística (ver gráficos que acompañan este texto).

Elecciónes en Guerrero (Especial)

Félix Salgado estaría poco más de 10 puntos abajo en las preferencias, algo muy significativo debido a que, si bien estamos en una etapa temprana de la carrera por la candidatura y que 38 por ciento de los consultados en la encuesta aún no tienen candidato preferido, es el llamado Toro guerrerense quien tiene una larga trayectoria política en la última década.

Mojica, cabe recordar, ha evitado polemizar o entablar un debate directo con Salgado y ha centrado su actividad en recorridos por el estado proponiendo que debe darse un paso más luego de la extensa cobertura de programas sociales en la entidad.

Su estrategia y la propuesta de retribución a los guerrerenses por su contribución al turismo, la producción de energías limpias y la producción agrícola parecen haberle dado dividendos pues en atributos como ser “buen candidato”, honestidad y “opinión positiva”, superó a sus correligionarios que también aspiran a la candidatura.

Siempre de acuerdo al ejercicio de Covarrubias y Asociados, Félix Salgado sólo logró superar a Mojica en los rubros de cercanía con la gente y Conocimiento de su estado, quedando muy parejos en cuanto al cumplimiento de promesas.

La combinación de estos atributos termina logrando que sea la senadora Beatriz Mojica a quien se señala mayoritariamente como una candidata por la que se estaría dispuesto a votar. Cuando la pregunta es directa, respecto a quién se prefiere como candidato, aparecen los 10 puntos de ventaja sobre Félix Salgado Macedonio.

Otra aspirante es la ex consejera jurídica de Presidencia Esthela Damián, quien queda 3 puntos por detrás de Salgado y 16 por debajo de Mojica.

Aparecen también en la encuesta, más rezagados, Iván Hernández, Abelina López y Pablo Amílcar Sandoval.

Evaluación de aspirantes

Metodología

La medición de Covarrubias y Asociados tuvo fecha de Levantamiento del 2 al 8 de junio del presente año, con técnica de recolección cara a cara en vivienda.

El universo fueron personas mayores de 18 años, con credencial de elector vigente, residentes del Estado de Guerrero.

Tamaño de muestra: 1,000 casos. Procedimiento de muestreo: Probabilístico, polietápico aleatorio con asignación PPT y estratificación por municipio y tipo de sección con selección aleatoria sistemática de hogares.

Error teórico de estimación: ±3.1% con un nivel de confianza del 95%.

Se utilizaron estimadores corregidos por factores de expansión considerando, sexo, edad y nivel socioeconómico.