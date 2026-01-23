Vacaciones 2026: ¿Cuántos días me tocan según mi antigüedad en el trabajo?

Vacaciones 2026

Con la llegada de 2026, muchos trabajadores se preguntan cuántos días de vacaciones les corresponden según los años que llevan en su empleo. La respuesta está en la Ley Federal del Trabajo (LFT), que desde la reforma conocida como “Vacaciones Dignas” aumentó de forma significativa los días de descanso obligatorio.

Esta tabla sigue vigente para 2026 y aplica para quienes laboran bajo un contrato formal.

¿Cuántos días de vacaciones me corresponden por ley en 2026?

De acuerdo con la LFT, los días mínimos de vacaciones quedan así según la antigüedad:

1 año: 12 días

12 días 2 años: 14 días

14 días 3 años: 16 días

16 días 4 años: 18 días

18 días 5 años: 20 días

20 días De 6 a 10 años: 22 días

22 días De 11 a 15 años: 24 días

24 días De 16 a 20 años: 26 días

26 días De 21 a 25 años: 28 días

28 días De 26 a 30 años: 30 días

A partir de ahí, la ley establece que las vacaciones aumentan dos días por cada cinco años adicionales de servicio.

¿Estos días pueden ser más si mi empresa lo decide?

Sí. Los días marcados en la ley son el mínimo obligatorio, pero las empresas pueden ofrecer más vacaciones a través del contrato individual, el contrato colectivo o políticas internas. Lo que no pueden hacer es darte menos días de los que marca la ley.

¿También me deben pagar algo extra durante mis vacaciones?

Así es. Además de los días de descanso, los trabajadores tienen derecho a una prima vacacional mínima del 25 % sobre el salario que reciben durante ese periodo.

¿Qué pasa si renuncio o me despiden antes de cumplir el año?

En ese caso, la empresa debe pagarte las vacaciones proporcionales al tiempo que trabajaste, junto con la parte correspondiente de la prima vacacional.