Aumento de pensiones IMSS 2026: cómo será el ajuste de febrero y cuánto subirán los montos

Pensión IMSS Te contamos todo sobre el incremento para pensionados

Sin duda alguna, febrero será un buen mes lleno de buenas noticias, sobre todo para todos los beneficiados de los programas sociales del Bienestar. Pero más aún, será un buen inicio de mes para todos los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que tendrán un ajuste que podría aliviar el impacto de la inflación y mejorar su capacidad de compra al inicio del año.

Este aumento no es casual ni discrecional, sino producto de la actualización anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), un índice clave para el cálculo de muchos pagos y beneficios sociales.

Tradicionalmente, en el sistema de pensiones mexicano cada febrero se ajustan ciertos pagos con base en el comportamiento de la economía del año anterior. Para 2026, el nuevo valor de la UMA, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entrará en vigor el 1 de febrero, y su efecto directo será un incremento en las pensiones bajo ciertos regímenes del IMSS.

¿Por qué se ajustan las pensiones en febrero de cada año?

La pensión del IMSS, especialmente bajo esquemas como la Ley 73 y la Modalidad 40, depende de múltiples factores, incluidos los valores oficiales que publica el INEGI sobre la economía del país. La UMA es una referencia económica que se usa para determinar montos de multas, servicios, aportaciones y también para calcular ciertos componentes de las pensiones.

Cada año, el INEGI actualiza el valor de la UMA con base en la inflación registrada; ese ajuste se traduce en cifras más altas de pagos cuando llega el momento de dispersar pensiones. Así, los pensionados pueden mantener mejor su poder adquisitivo frente al aumento general de precios.

¿Cuánto subirá la pensión del IMSS en febrero 2026?

Para este año, la UMA fue fijada en 117.31 pesos diarios, o 3 mil 356.22 pesos mensuales. Esa cifra se utiliza como referencia en diversos cálculos del sistema de seguridad social.

En el caso de quienes cotizan bajo Modalidad 40, una opción en la que el trabajador puede seguir aportando voluntariamente al IMSS tras dejar un empleo formal, el ajuste impacta tanto en las aportaciones mensuales como en el cálculo final de la pensión. De acuerdo con estimaciones especializadas, tras el reajuste de la UMA, muchos pensionados verán incrementos estimados entre 10 mil 637.54 y 11 mil 040.73 pesos mensuales, aunque la cifra exacta dependerá del historial de cotización y del salario registrado ante el IMSS.

Ley 73 del IMSS para pensionados Especial

¿Desde cuándo se verá reflejado el aumento?

El ajuste de la UMA y, con ello, el aumento de pensiones, entra en vigor el 1 de febrero de 2026. Sin embargo, el pago correspondiente no se realizará el primer día del mes, como es habitual. Debido a que el 1 de febrero cae en domingo y el lunes 2 es feriado por la conmemoración de la Constitución, el IMSS ha programado el depósito para el martes 3 de febrero de 2026.

¿Quiénes se benefician con este ajuste?

No todas las pensiones del IMSS se calculan de la misma forma, por lo que el impacto varía según el esquema bajo el cual se otorga:

Pensionados bajo la Ley 73 , que incluye a quienes aseguraron suficientes semanas cotizadas antes de ciertas fechas, verán un ajuste en el monto mínimo que reciben.

, que incluye a quienes aseguraron suficientes semanas cotizadas antes de ciertas fechas, verán un ajuste en el monto mínimo que reciben. Beneficiarios de la Modalidad 40 , donde la UMA influye en el tope de cotización y en el cálculo de la pensión final, también verán un incremento proporcional.

, donde la UMA influye en el tope de cotización y en el cálculo de la pensión final, también verán un incremento proporcional. Quienes estén bajo otros esquemas contributivos deben revisar con el IMSS o con su asesor si el reajuste aplica de forma directa a su situación particular.

Cómo puedes revisar tu aumento

Las personas pensionadas deben revisar sus comprobantes de pensión de febrero 2026 para verificar que la actualización de la UMA y el incremento correspondiente se hayan aplicado correctamente. Cualquier discrepancia puede notificarse directamente al IMSS a través de sus medios oficiales, atención telefónica o en plataformas digitales disponibles para derechohabientes.