Pide PT a Oaxaca participar este domingo en proceso histórico de revocación de mandato de su gobernador

CDMX — Este domingo, 3 millones 132, mil 592 oaxaqueños están llamados a las urnas, que estarán disponibles en 2,800 casillas, para participar en el histórico proceso de revocación de mandato de su gobernador Salomón Jara, y desde el PT en la Cámara de Diputados piden a los electores ejercer su derecho al voto.

La legisladora petista por esa entidad Margarita García García hizo eco del llamado del INE, y exhorta a no dejar de acudir a emitir su opinión si quieren o no que siga el gobierno de su mandatario estatal, además de denunciar si son víctimas de alguna forma de coacción de su voto.

El pasado miércoles, la diputada presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo en el que exhorta a todas las autoridades vinculadas con los procesos de participación ciudadana a atender las posibles denuncias contra el derecho al voto libre y secreto.

“Se solicitará respetuosamente al Tribunal Electoral del estado de Oaxaca a que tome en cuenta las denuncias y pruebas que se presenten en el caso de las controversias que se han suscitado durante este relevante proceso de revocación de mandato”, refrendó en entrevista con Crónica.

La legisladora, aliada de la 4T, señaló que sí se han dado varias anomalías. como propaganda no oficial, y ue no ha sido emitida por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), difundida por el Estado.

Margarita García indicó en entrevista con Crónica que hay una forma directa e influencia de voto ante la ciudadanía, cuando la emisión de propaganda oficial debe realizarse de forma neutra y por la institución autorizada, y prohíbe la utilización de programas sociales para coaccionar a los beneficiarios, ambas prácticas están prohibidas por lo que son acciones que el Tribunal Electoral del Estado debe de considerar”.

En su demanda, la diputada por Oaxaca advierte que “se han dado varias anomalías como propaganda no oficial, porque no ha sido emitida por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), difundida por el Estado”.

“Es un proceso histórico para Oaxaca, y debemos participar, pero también denunciar ls anomalías, como lo hemos vistos, como propaganda no oficial, porque no ha sido emitida por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca”, dijo la legisladora.