Trump olvida su promesa a Sheinbaum y dice que atacará al narco donde sea

Militares de EU mantienen firme su vigilancioa en la frontera común con México (Archivo/Cuartoscuro)

Tensión en la frontera — El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en entrevista con el periódico “The New York Post”, que los ataques terrestres contra los cárteles de la droga podrían llevarse a cabo “en cualquier lugar”, incluidos lugares como México o América Latina, con lo que hizo a un lado la promesa que hizo en días pasado a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum en una conversación telefónica, donde prometió que quedaba descartada toda intervención militar.

Las declaraciones del republicano se suman a la advertencia del Departamento de Guerra de EU, donde amaga con “actuar de forma decisiva” contra organizaciones “narcoterroristas” en todo el continente americano, incluyendo México, si no se debilitan a las organizaciones criminales y si los socios de Washington no dan resultados satisfactorios.

El mandatario de EU mantiene firme su decisión de atacar a los cárteles mexicanos, pese a que en días recientes prometió a la presidenta Claudia Sheinbaum que no habría ninguna intervención militar.

Trump dijo a “New York Post” que sus planes siguen firmes contra los cárteles y son objetivo prioritario a los que se les debe atacar donde sea.

“Conocemos sus rutas. Lo sabemos todo sobre ellos. Conocemos sus hogares. Lo sabemos todo sobre ellos y vamos a atacar a los cárteles, subrayó.

La insistente posición de Trump coincide con del Departamento de Guerra a través de la Estrategia de Defensa Nacional 2026, en el que advierte que si sus socios de América Latina, entre ellos México, no cumplen su parte en materia de seguridad, realizarán operativos como el que resultó en la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro

La dependencia amenazó con “actuar de forma decisiva” contra organizaciones “narcoterroristas” en todo el continente americano, incluyendo México, si no se debilitan a las organizaciones criminales.

A través de la Estrategia de Defensa Nacional 2026, publicada el pasado 22 de enero, reconoció que la principal prioridad de las Fuerzas Armadas es defender su territorio nacional y para esto defenderá los intereses estadounidenses en todo del hemisferio occidental.

Asimismo, aseguró que, si sus socios no pueden o no cumplen con su parte, realizarán las mismas operaciones militares que se aplicaron durante el operativo del 3 de enero de 2026, donde fue capturado Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Venezuela

