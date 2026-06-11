FIFA, patrocinadores y prestadores de servicio, relacionados con mercado negro de boletos

Sobreprecio Reventa de boletos del Mundial de Futbol 2026. (Especial)

Sobreprecios, reventa, estafas y especulación comercial por parte de FIFA han marcado la venta de boletos para la Copa del Mundo, cuya inauguración será hoy en la CDMX.

“México es anfitrión, pero los mexicanos no estamos invitados”, fue el reproche de don Armando Burgos, quien en los últimos tres meses juntó 15 mil pesos con la esperanza de comprar una entrada para la inauguración. Su esfuerzo, de nada sirvió… En los días previos al partido de apertura (México contra Sudáfrica), FIFA liberó algunos tickets en su página oficial, pero a un costo superior a los 52 mil pesos y en la reventa el rango fluctuó entre 40 mil y 120 mil pesos.

Los montos fueron similares a los corroborados por este reportero, quien en la última semana simuló ser un aficionado en búsqueda desesperada por un boleto.

En redes sociales, en especial en Facebook, se logró contabilizar por lo menos una veintena de grupos enfocados a la comercialización de accesos, con miles de participantes: Busco Boletos Monterrey 2026 (207 mil miembros), Venta de Boletos Mundial 2026 y más (45 mil 300 miembros), FIFA World Cup 2026 Ticket Marketplace (25 mil 800 miembros), Reventa Boletos Juntos Mundial 2026 (21 mil 500 miembros), Compra Venta Mundial 2026 GDL-CDMX (9 mil 500 miembros), Boletos Mundial de Futbol 2026 FIFA (7 mil 400 miembros), Boletos Mundial México 2026 (6 mil 900 miembros), Venta de Boletos Mundial México confiables (2 mil 200 miembros), entre otros. En todos prevalecían tarifas exorbitantes y una inagotable colección de artificios para defraudar…

“Se ha ido mercantilizando el deporte. El rango de boletos que antes rondaba los 5 mil pesos, hoy lo tenemos cercano a los 55 mil en el portal de FIFA. La mayor afectación a los aficionados es la adopción de precios dinámicos, una medida que antes había aplicado Ticketmaster en Estados Unidos y que está sujeta a diversas controversias: si tu boleto cuesta mil dólares, pero al momento de meterte a la página muchas personas lo están buscando, ese boleto en lugar de mil va a costar 8 mil dólares, y es por la demanda”, señaló Gary Manzano Irigoyen, Director Jurídico de Transparencia y Normatividad del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, dependiente de la Secretaría de Hacienda.

Sobreprecio En los días previos al partido de apertura entre México y Sudáfrica, FIFA liberó algunos tickets en su página oficial, a un costo superior a los 52 mil pesos y en la reventa el rango fluctuó entre 40 mil y 120 mil pesos.

El funcionario ofreció la ponencia: “Retos jurídicos de la comercialización de boletos para el Mundial 2026” en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, como parte de un congreso para analizar el régimen jurídico del certamen.

“Tenemos investigaciones abiertas en las fiscalías generales de Texas, Nueva York y Nueva Jersey en contra de los precios de FIFA, sobre todo por las tarifas dinámicas. La venta de boletos ha tenido problemas sociales y jurídicos. Antes —en Mundiales pasados— era por un sorteo aleatorio: te registrabas y elegías a qué selección querías seguir, ahora fue diferente, hubo preventas de visa, patrocinadores, programas especiales, FIFA Collect, que eran unas tarjetas que costaban unos 80 mil pesos y con ellas podías acceder a la compra de algunos boletos”, describió.

En los grupos referidos se tuvo contacto con al menos 100 revendedores. En tres casos documentados se ofrecieron entradas a un precio un poco menor al del resto de las opciones: entre 35 mil y 45 mil pesos por un ticket para la denominada categoría 3, la cual abarca las secciones 500´s y 600´s, las más altas del estadio. En los tres casos hubo una sospechosa coincidencia: los boletos, aseguraban los ofertantes, provenían de personal ligado a la FIFA.

“Mi sobrino trabaja en FIFA, ellos tienen acceso a boletos, ya para que salgan los estamos dando así. Lo único que necesitamos es que abras una cuenta en la app oficial, la cual se genera con un correo electrónico personal, ahí te los transferimos y listo”, fue la versión de una revendedora.

—¿Pero sí son boletos buenos?

—Claro, prueba de ello es que los asientos están en las secciones asignadas al personal de FIFA. No hay pierde.

La relación de la FIFA con la reventa también fue respaldada por Manzano Irigoyen.

“Entre las acusaciones está la reventa disfrazadas de escasez, es lo que está haciendo FIFA; como tienen un mercado secundario donde pueden revender boletos y están a un precio exageradamente alto, lo que están haciendo es simular venta de boletos y subiéndolos a portales de reventa no oficiales a mitad de precio, para que se terminen de vender”.

El mercado negro de boletos no sólo involucró a la FIFA, sino a diversos patrocinadores del Mundial, titulares de palcos, representantes periodísticos y diferentes prestadores de servicios para la ceremonia inaugural y partido. Estas fueron algunos de los ganchos más escuchados durante el ejercicio reporteril:

“Mi papá trabaja en Banorte, es uno de los patrocinadores más grandes y a los directivos les dieron boletos, de la mejor vista: 100 mil por persona”…

“Soy dueño de un palco, es para 12 personas; 390 mil pesos por los cinco partidos que se jugarán el estadio Azteca”…

“Te consigo pases de prensa, son los que dieron para cubrir el evento, por 80 mil lo tienes”…

“Habrá zonas especiales para atender a la gente VIP. Se están dando gafetes para los meseros. Yo te meto como mesero por 90 mil pesos, pero adentro ya no haces nada, te dedicas a ver el partido”…

En uno de los casos más curiosos el revendedor citó a este reportero al interior de una renombrada agencia de automóviles, al sur de la capital mexicana. Se supo después, él se dedica a la venta de vehículos nuevos. “Un amigo tiene cuatro boletos para el jueves, los está dando baras porque son de FIFA Collect”, intentó seducir en una de las oficinas.

—¿Cuánto?

—Son 40 mil por los cuatro, pero necesitas depositar 10 mil para que se liberen.

Como un hervidero, ante cada publicación solicitando un boleto, llovían múltiples ofertas: “Yo tengo, cuántos, qué categoría buscas, me sobran de todas las secciones, no busques más”…

Entre las artimañas más usadas se detectó la de los depósitos por adelantado; las personas decían vivir en otro estado de la República o en otro país, solicitaban anticipos de entre el 10 y el 30 por ciento para apartar supuestas entradas sobrantes: “Uno de mis primos se echó para atrás, vivo en Tijuana, pero viajaré a la Ciudad de México para el partido, me sobran dos boletos, te los aparto, y ya nos ponemos de acuerdo para vernos en un punto y entrar juntos al estadio”.

Así le ocurrió a don Javier Medina: “Contacté al fulano por Facebook, luego me dio su whats app, según era de Monterrey y vendría a la inauguración con su novia, le sobraba un boleto, pidió 500 para apartármelo y ya nos veríamos el día del jueves. Días después me pidió otros 240 pesos, dizque tenía una urgencia, me los tomaría a cuenta. Se me hizo sospechoso. Comencé a rastrear su número en Internet y me di cuenta que lo usaba con diversas identidades y ofrecía entradas para distintos partidos. Era una transa. Le pedí devolución y me bloqueó”.

“Los aficionados nos sentimos burlados, pisoteados. En este Mundial se combinaron tres cosas: una FIFA voraz, amante del lucro; un gobierno indiferente e inútil, y una gran cultura de la ilegalidad, cualquier cosa con tal de chingar al otro”.

Sobreprecio La alta demanda de boletos genera tarifas exorbitantes.

Sí se confirmó la presencia de extranjeros —o de hombres y mujeres con acento foráneo— detrás de la dinámica de reventa.

“En México nos sentimos afortunados por tener un Mundial y las reglas que nos impongan son las reglas que tomamos, aunque sean injustas como la compra de boletos, la asignación de lugares, la situación de los palcos. En otros países se combaten todas estas determinaciones, pero aquí estamos gustosos”, recriminó Gary Manzano, del IPAB.

“Un deporte como el futbol se vuelve universal cuando cualquiera puede jugarlo, pero comienza a convertirse en privilegio cuando no cualquiera puede acceder a él”….