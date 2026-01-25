El “Botox” es ingresado al penal del Altiplano por delitos federales como homicidio y delitos contra la salud

“El Botox” ya está en el Altiplano Trasladado por homicidio y delitos federales (Cuartoscuro)

Este domingo 24 de enero, César Alejandro “N”, alias El Botox, acusado de crímenes federales como delitos contra la salud, homicidio y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, fue trasladado a un penal federal del Altiplano, ubicado en el Estado de México.

Tras ser detenido la semana pasada durante un operativo en el estado de Michoacán, El Botox ya se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya, de acuerdo con información del Gabinete de Seguridad.

¿Quién es El Botox, exintegrante del Cártel de los Blancos de Troya?

“El Botox”, como es apodado César Alejandro “N”, es identificado como exintegrante del Cártel de los Blancos de Troya, una organización delictiva aliada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Botox participaba como parte de un grupo de autodefensas que lidera el Cártel de los Blancos de Troya, organización señalada por extorsionar a productores limoneros en Michoacán.





¿De qué es acusado El Botox?

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), además de ser acusado por delitos contra la salud, César Alejandro “N” es señalado como autor intelectual y material del homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.

El Botox es considerado líder de una organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos, que ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por información que lleve a su captura.

En la audiencia inicial llevada a cabo el domingo 24 de enero, el imputado se reconoció como líder de los Blancos de Troya y aceptó su participación en diversas actividades delictivas en el estado de Michoacán, entre ellas la extorsión a productores de limón de la región.