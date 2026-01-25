Mario Delgado: avanza consolidación del Bachillerato Nacional, aumenta 5.8 puntos porcentuales la cobertura nacional

Secretario de Educación, Mario Delgado El secretario de Educación, Mario Delgado enfatizó que se continúa avanzando en la consolidación del Bachillerato Nacional, al pasar de 5.3 estudiantes en el ciclo escolar 2020-2021, hasta los 5.5 millones en el pasado ciclo escolar 2024-2025, cifra que representó un incremento de 2.6%

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó que la cobertura total del Bachillerato Nacional, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, pasó de 74.8% en el ciclo 2015–2016 a 80.6% en 2024–2025, cifra que representa un incremento de 5.8 puntos porcentuales “y confirma una tendencia sostenida de ampliación del derecho a la educación”.

Subrayó además, que el 93% del estudiantado cursa el bachillerato en la modalidad escolarizada, distribuido en 17,798 planteles a nivel nacional y atendido por más de 423 mil docentes, lo que demuestra la fortaleza de la infraestructura educativa y el trabajo cotidiano del magisterio.

El titular de la SEP, enfatizó que lo anterior es el resultado de los sólidos y consistentes que confirman el fortalecimiento de la Educación Media Superior como un derecho garantizado para las juventudes mexicanas.

Delgado Carrillo resaltó el hecho de que en el ciclo escolar 2024–2025 la matrícula en bachillerato era de cerca de 5.5 millones de estudiantes, frente a los 5.3 millones en el ciclo escolar 2020–2021, año de la pandemia, “lo que representa un crecimiento de 2.6% en los últimos cinco años, reflejo de un sistema educativo con mayor capacidad de atención y de la confianza de las familias mexicanas en las instituciones públicas de Educación Media Superior.

En relación al tipo de formación, Delgado Carrillo indicó que el 65% de la matrícula corresponde al bachillerato general y el 35% al bachillerato tecnológico, una combinación que permite atender distintos proyectos de vida y responder a las necesidades académicas, productivas y sociales del país.

Recordó que, a través de los programas sociales impulsados por la Presidenta de México, 4 millones 94,419 jóvenes de bachillerato reciben la Beca Universal Benito Juárez, con una inversión social de 40 mil 131 millones 620 mil 475 pesos, además, a través de la Escuela es Nuestra (LEEN), con una inversión social de 4,556 millones de pesos, se atenderán 6,062 planteles de bachillerato, con el objetivo de que entre 2025 y 2026 se alcance la cobertura del 100% de los planteles del país.

A su vez, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez, señaló que, en materia de acceso, el indicador de absorción en bachillerato se mantiene por arriba del 100%, lo que evidencia la capacidad del sistema para incorporar a estudiantes que concluyeron la secundaria en ciclos anteriores y que hoy encuentran nuevas oportunidades para continuar sus estudios.

Ello, es resultado de las políticas públicas de los gobiernos de la Cuarta Transformación orientadas a ampliar el acceso, fortalecer el programa de la Beca Universal Benito Juárez y consolidar a las instituciones educativas, colocando a las y los jóvenes en el centro de la transformación educativa del país.

El Bachillerato Nacional, aseveró, es una etapa estratégica para el desarrollo personal y social de las juventudes, y aseguró que el Gobierno Federal continuará fortaleciendo este nivel educativo para que cada vez más estudiantes tengan un lugar asegurado y mejores condiciones para construir su futuro.