Sectur conecta el turismo en Tlaxcala con unidad de Turibús

Secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora Señaló que el nuevo Turibús forma parte de una estrategia para fortalecer la movilidad turística en destinos con riqueza cultural e histórica

La capital tlaxcalteca sumó una nueva herramienta para atraer visitantes. La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezaron la entrega de una nueva unidad de Turibús, con la que buscan ampliar la oferta turística del estado y generar una mayor derrama económica para las familias que dependen de esta actividad.

Durante el acto, las autoridades destacaron que el nuevo servicio permitirá que quienes visiten Tlaxcala recorran de manera más cómoda y organizada algunos de los sitios históricos, culturales y religiosos más representativos de la entidad.

Josefina Rodríguez explicó que la incorporación del Turibús forma parte de una estrategia nacional enfocada en fortalecer la movilidad turística en destinos con una amplia riqueza patrimonial.

Señaló que la intención es que más personas tengan acceso a experiencias turísticas incluyentes y accesibles, al mismo tiempo que se fortalece la economía de las comunidades receptoras.

“Ahora con él impulsaremos todos los Pueblos Mágicos y las ciudades con afluencia turística, sobre todo los patrimonios de la humanidad, con una visión que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nos ha pedido: fortalecer el turismo nacional y ayudar a generar derrama local y prosperidad compartida en nuestros pueblos”, expresó.

La funcionaria detalló que esta nueva unidad contará con audioguías en distintos idiomas para facilitar la experiencia tanto a visitantes mexicanos como extranjeros.

Por su parte, la gobernadora Lorena Cuéllar aseguró que Tlaxcala atraviesa una etapa histórica en materia turística, impulsada por nuevas inversiones, eventos internacionales y el crecimiento sostenido en la llegada de visitantes.

Afirmó que cada vez más personas descubren el patrimonio cultural, conventual, gastronómico y barroco de la entidad, situación que se traduce en mayores oportunidades económicas para la población.

“Tlaxcala está de moda. Hoy más personas descubren nuestro patrimonio cultural, gastronómico, conventual y barroco, y eso se refleja en la llegada de visitantes, en nuevas inversiones y en más oportunidades para nuestra gente”, sostuvo.

Rutas que conectan al estado

La titular de Sectur recordó que la estrategia de conectividad turística en Tlaxcala ya cuenta con tres rutas operadas por Mobility ADO.

Estos trayectos enlazan destinos como Val’Quirico, Ixtenco-Huamantla y Tlaxco-Zona Arqueológica de Tecoaque, acercando a los visitantes a algunos de los puntos más emblemáticos del estado y fortaleciendo la competitividad del destino.

Con la llegada del nuevo Turibús, estas alternativas se complementarán para ofrecer más opciones de movilidad turística.

Beneficios para la capital y municipios vecinos

El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, señaló que la nueva unidad permitirá diseñar recorridos que conecten espacios históricos, culturales y religiosos de la región.

Indicó que el impacto no se limitará únicamente a la capital, sino que también beneficiará a municipios cercanos, al promover una visión regional del turismo que impulse el consumo local y genere nuevas oportunidades para prestadores de servicios, comercios y familias tlaxcaltecas.

Durante la entrega del Turibús también estuvieron presentes el gerente general de Turismo y Producto Turístico en Mobility ADO, Víctor Vicente Cortés Melo; el secretario de Turismo estatal, Fabricio Mena Rodríguez, así como autoridades estatales y municipales.

Con esta nueva unidad, Tlaxcala apuesta por consolidar su crecimiento turístico y convertir la llegada de visitantes en una fuente constante de desarrollo económico para distintas comunidades del estado.