México acelera contra la lepra: así es la estrategia integral para erradicarla

La lepra, causada por la bacteria Mycobacterium leprae y conocida también como mal de Hansen, dejó de ser considerada un problema grave de salud pública en México desde mediados de los años 90 gracias al cumplimiento de la meta de menos de un caso por cada 10 mil habitantes que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque hoy su presencia es baja, Sinaloa, Oaxaca y Guerrero siguen reportando casos, por lo que el gobierno mexicano mantiene una estrategia activa para erradicarla por completo.

¿Qué es la lepra y por qué no debemos subestimarla?

Contrario a leyendas urbanas, la lepra no es altamente contagiosa. Se transmite principalmente por contacto prolongado y frecuente con una persona infectada que no ha recibido tratamiento.

Sus síntomas incluyen:

Lesiones cutáneas hipopigmentadas, rojizas o cobrizas con pérdida de sensibilidad

con pérdida de sensibilidad Debilidad muscular y entumecimiento

Si no se atiende temprano, puede llevar a discapacidad severa en piel, nervios y extremidades, principalmente los dedos. Sin embargo, con diagnóstico a tiempo y tratamiento adecuado, es curable.

Estrategia integral: la fórmula para eliminar la lepra

La Secretaría de Salud ha puesto en marcha un plan articulado que combina tratamiento, vigilancia epidemiológica y educación comunitaria:

El acceso a medicamentos combinados conocidos como poliquimioterapia es gratuito en todas las unidades de salud públicas del país, gracias a la donación de la OMS. Este enfoque permite curar a los pacientes y cortar las cadenas de transmisión.

Equipos de salud realizan jornadas dermatológicas en zonas endémicas para identificar casos probables y tomar muestras de forma rápida. Especial énfasis se pone en menores de 15 años, porque la presencia de casos en ese grupo indicaría transmisión activa reciente.

Los profesionales de salud reciben formación constante para reconocer signos y síntomas, y se organizan talleres comunitarios para que familias y vecinos sepan qué buscar y cuándo acudir al médico.

¿Qué falta para erradicarla por completo en México?

La hoja de ruta internacional apunta a cero casos para 2030, lo que exige fortalecer la investigación, ampliar la atención comunitaria y mejorar la calidad de los datos.

A pesar de la baja prevalencia, la enfermedad persiste en ciertos grupos de población y regiones, por lo que el reto no es solo médico, sino también de concientización social para derribar estigmas asociados a la lepra.

México ha conseguido avances notables contra la lepra con una estrategia integral que combina tratamiento gratuito, detección temprana y acción comunitaria.

Aunque ya no es un problema de salud pública en sentido estricto, su eliminación completa todavía exige esfuerzos continuos.