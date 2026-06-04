Cruz Roja se alista con cinco mil despensas de alimentos ante el inicio de la temporada de huracanes

Cruz Roja Alianza estrategia de la Cruz Roja con tienda detallista permite tener lista las primeras cinco mil despensas de alimentos, de cara al inicio de la temporada de huracanes en el país, en caso de emergencia

Ante el inicio de la temporada de huracanes, la Cruz Roja Mexicana informó que tiene listas las primeras cinco mil despensas de alimentos para ser distribuidas.

Precisó que lo anterior se realiza para fortalecer la capacidad de respuesta inmediata en el país, con lo que, las despensas donadas, serán entregadas ante cualquier situación de desastre y serán reabastecidas de manera constante.

Al respecto, es importante mencionar que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temporada de huracanes inició el pasado 15 de mayo en ambos litorales del país.

El informe señala que la temporada comenzó el pasado 15 de mayo en el Océano Pacífico y el 1 de junio en el Océano Atlántico, y concluirá el 30 de noviembre.

Ante ello, y como parte de una iniciativa, parte de una alianza estratégica de la Cruz Roja Mexicana con Walmart de México y Centroamérica que suma más de 20 años de colaboración continua, está enfocada en anticiparse a las emergencias para garantizar ayuda oportuna a las familias que se enfrenten a situaciones de riesgo derivadas de sismos, huracanes, inundaciones y otros eventos hidrometeorológicos.

Al respecto, se resaltó que en la jornada de voluntariado realizada para el armado de despensas, se contó con la participación de casi 100 colaboradores de Walmart, así como voluntarios de la Cruz Roja Mexicana, quienes, conocieron los procesos de activación y logística que hacen posible entregar ayuda de manera rápida y eficiente.

Las despensas serán resguardadas en el HUB Logístico de Cruz Roja Mexicana ubicado en el Centro Nacional de Capacitación y Adiestramiento de la Cruz Roja Mexicana en Toluca, estado de México, un centro especializado en la coordinación, almacenamiento y distribución de ayuda humanitaria. Desde ahí, la institución podrá activar una respuesta inmediata, priorizando el bienestar de las comunidades afectadas en las primeras 24 horas.

Con ello, la Cruz Roja enfatizó que la ayuda no se improvisa cuando el desastre llega, sino que se planifica con anticipación para actuar desde el primer minuto.