México avanza hacia la era digital

Llave Mx

El reporte del gobierno federal señaló avances en la simplificación de trámites: de 3 mil 195 gestiones de la Administración Pública Federal, se eliminaron mil 582, lo que significó una reducción aproximada del 66% en los requisitos exigidos a ciudadanos y empresas, y de menos 48% en los tiempos de respuesta.

Los resultados fueron dados a conocer por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) a un año y medio de su creación, y abarcan desde la modernización de consulados hasta la simplificación del comercio exterior.

Uno de los casos más relevantes es el de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), donde los trámites se redujeron de 340 a 125, y el tiempo de atención presencial de dos horas a 20 minutos, asimismo los registros sanitarios ahora se resuelven en máximo 45 días hábiles.

Esto sumado a la creación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior —que integra al SAT, la Secretaría de Economía y la Agencia Nacional de Aduanas en un expediente digital único con resolución en 15 días— y la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones, que redujo de 19 a 11 las gestiones necesarias para proyectos de inversión.

Además la ATDT reportó un ahorro directo de 3 mil 400 millones de pesos gracias al desarrollo de soluciones propias a través de Software, que produjo más de 151 herramientas institucionales, reduciendo la dependencia de proveedores externos y el pago de licencias.

Entre las plataformas digitales propias se encuentran: Llave MX, con 19.8 millones de cuentas registradas, y el portal gob.mx, con más de 30.5 millones de usuarios. Línea ciudadana 079 qué atendió 2.3 millones de llamadas con soporte en cinco lenguas indígenas e inglés.

Por otro lado el Centro Mexicano de Supercómputo, realizó 177 investigadores enfocados en modelos de salud del IMSS y análisis meteorológicos. Asimismo, el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial —el más grande de América Latina— lanzó en mayo su segunda convocatoria para más de 30 mil personas.