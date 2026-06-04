Titulares de Defensa y Guardia Nacional supervisan en Sinaloa operativos de seguridad

Ricardo Trevilla y Guillermo Briseño recirrieron el sector norte de Culiacán (@GabSeguridadMX)

Seguridad — Un par de días después de la jornada violenta que se registró en varios puntos de Sinaloa, lo que cobró la vida de una decena de personas, este jueves arribaron a la entidad el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo y el general Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional, para supervisar las acciones de refuerzo de seguridad.

El Gabinete de Seguridad informó a través de un comunicado que el recorrido de supervisión se llevó a cabo en Culiacán, donde evalúan el reforzamiento de las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad y avanzar en las tareas para inhibir la violencia en la entidad.

De acuerdo con medios locales, Trevilla y Briseño recorrieron el sector norte de Culiacán, en especial el bulevar Lola Beltrán.

Elementos del Ejército Mexicano escuchan lñas órdenes del general Ricardo Trevilla (@GabSeguridadMX)

El arribo de ambos titulares de las fuerzas de seguridad federal se registra dos días después de que Sinaloa viviera otra jornada violentacon 10 personas asesinadas en distintos hechos registrados en varios puntos de la entidad, aunque la mayoría se concentró en Culiacán.

Entre los casos que más desataron la condena ciudadana destaca la muerte de un menor de edad, quien había sido hospitalizado tras una agresión armada cerca del Bulevar Agricultores en la colonia Laureles Pino, Culiacán.

El pasado martes la fiscalía anunció que investiga la relación entre los homicidios que han ocurrido en los últimos días en Culiacán, donde dejan cerditos de peluche en la escena del crimen.

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