Morena y aliados los “ganones” con eliminación de 100 diputados plurinominales

La alianza oficialista integrada por Morena, PT y PVEM se posiciona en la Cámara de Diputados con la reforma electoral que elimina 100 legisladores plurinominales.

La eventual reducción de 100 diputados plurinominales como plantean las propuestas iniciales de la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum posiciona claramente al partido oficialista y sus aliados, en este caso Morena, PT y PVEM, cuya alianza subiría de 72.8% a 78.1 % su representación en el Congreso de la Unión.

Ello mientras la oposición reduce su de por sí mermada presencia al pasar de 26. 8 % a 21.1 %, , lo que deja a millones de mexicanos sin la representación adecuada en el Congreso

De hecho Movimiento Ciudadano es el que pierde más representatividad que el PAN y PRI y en este escenario de eliminación de 100 diputados plurinominales, un voto por MC vale 5 veces menos que uno por el PT.

“La reducción de los plurinominales es regresiva porque premia a la mayoría y debilita a las minorías”, advierte un análisis de Laboratorio electoral, una consultoría especializada en temas electorales y de democracia en México y América Latina.

El análisis perfila que de concretarse ese escenario de la reforma electoral, la oposición (PAN, PRI y MC) pasaría de contar con 134 diputados e la actualidad a 85 con las nuevas reglas electorales, una pérdida de 49 diputados.

El PAN cuenta en la actualidad con 72 legisladores que representa el 14.4 % de la representatividad en San Lázaro, el PRI 35 ( 7 %) y y MC tiene 27 diputados para el 5.4 %.

Con una reforma electoral como la que se esbozó el PAN caería a 52 diputados (12.7%) el PRI a 21 legisladores (5.2%) y MC a 13 diputados (3.2%).

En tanto que Morena pasaría de 236 diputados en la actualidad (47.2%) a 195 legisladores (48.7%) , es decir, aumentaría su representatividad y fuerza en el Congreso de la Unión.

Mientras que sus aliados del PVEM que tiene en la actualidad 77 diputados (15.4%) a 65 legisladores (16.2%) es decir, también aumenta su representatividad y fuerza el Congreso.

Lo mismo el PT que en la actualidad tiene 51 diputados (10.2%) pasaría a 53 legisladores (13.2%) , es el partido aliado con más crecimiento de representatividad e incluso en número de diputados.