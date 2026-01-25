Responsabiliza PRI a Morena de epidemia de sarampión; desde AMLO se dejó de vacunar

Los brotes de sarampión amenazan en convertirse en epidemia en México (Gaceta Médica)

El PRI en el Senado responsabilizó a Morena y el gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum de las afectaciones a la población por el resurgimiento de la epidemia de sarampión que azota al país en los últimos meses que ha provocado al menos siete mil contagios.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, acusó que desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se cancelaron las semanas de vacunación y ahora se han empezado a registrar alarmantes brotes en todo el país.

El priista reprochó que la cuarta transformación bajo la cobertura infantil hasta el 60% cuando en México, en tiempos del PRI, se protegía más del 90% de niñas y niños, señaló.

“Desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dejó de vacunar de forma irresponsable, cancelaron semanas de vacunación y bajaron la cobertura infantil hasta el 60% cuando en México, en tiempos del PRI, se protegía más del 90% de niñas y niños”, sostuvo

El resultado —agregó—es brutal: más de siete mil contagios a nivel nacional.

Añorve Baños denunció que las autoridades de salud del gobierno de Morena serán las responsables de que en nuestro país la crisis por brotes de sarampión sean la causa de que esta enfermedad se convierta en una nueva epidemia.

Señaló que esta enfermedad contagiosa se logró controlar desde los gobiernos priistas, sin embargo, insistió en que desde el sexenio de López Obrador se dejó de vacunar a las y los mexicanos, especialmente a menores de edad, en una acción tan irresponsable que se han empezado a registrar alarmantes brotes en todo el país.

El Senador guerrerense alertó que esta enfermedad está fuera de control por negligencia de las autoridades de salud, poniendo en riesgo la vida de millones de ciudadanos y condenando a México a la posibilidad de perder la certificación de país libre de sarampión que el PRI consiguió durante sus gobiernos.

Los contagios están de regreso y el gobierno federal intenta contener el daño, pero el brote ya está aquí”

“Estamos hablando de la salud de tus hijos y tu familia. Vacúnate, pero no olvides quién te dejó de proteger”, aseguró