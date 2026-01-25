Sismo HOY 25 de enero de 2026: Conoce dónde fue el epicentro y cuáles fueron las zonas más afectadas

Enero nos ha dejado claro que México es un país sísmico por naturaleza. De acuerdo con los reportes recientes del Servicio Sismológico Nacional, este domingo 25 de enero de 2026, se registraron varios temblores de magnitud moderada en varias regiones del país.

Los puntos destacados del reporte sísmico de hoy son:

En Chiapas , se detectó un movimiento de magnitud cerca de 4.3 , con epicentro frente a la costa, que fue percibido por varias comunidades del sur del país.

, se detectó un movimiento de magnitud cerca de , con epicentro frente a la costa, que fue percibido por varias comunidades del sur del país. En Michoacán , otro temblor de 4.2 se sintió hacia el mediodía a 78 km al sur de Coalcomán.

, otro temblor de se sintió hacia el mediodía a 78 km al sur de Coalcomán. También hubo sismos menores en Jalisco y otras áreas, parte de esa actividad cotidiana que el SSN registra constantemente.

Estos datos muestran que, aunque la mayoría de los eventos fueron de magnitud moderada o baja, la actividad sigue siendo notable en distintas zonas de México este primer mes del año.

¿Por qué tiembla tanto en México?

El motivo principal es geológico. México se encuentra en la llamada zona del Cinturón de Fuego del Pacífico, donde convergen varias placas tectónicas como la de Cocos, Pacífico, Norteamérica y Rivera.

La interacción o “acomodo” de estas placas hace que los temblores sean frecuentes y, en algunas regiones, hasta comunes y parte del día a día.

Esta configuración explica por qué estados del sur, centro y occidente del país como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Jalisco, reportan más actividad sísmica en comparación con otras regiones.

Aunque estos movimientos no fueron de gran magnitud como para causar daños mayores o encender las alarmas, la constancia de los sismos refuerza la importancia de estar preparados.

Tener un plan familiar de emergencia, revisar estructuras y respetar las recomendaciones del cuerpo de Protección Civil son pasos sencillos pero vitales en un país con tanta actividad tectónica como el nuestro.