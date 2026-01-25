Vincular tu celular al CURP: así buscan frenar la extorsión telefónica en México

CURP y celular: La nueva estrategia contra la extorsión telefónica en México (Imagen generada con IA y Pixels)

Claudia Rivera Vivanco, diputada de Morena, llamó a la ciudadanía a realizar la vinculación de líneas telefónicas con la Clave Única de Registro de Población (CURP).

De acuerdo con la legisladora, esta medida forma parte de una estrategia federal para disminuir los casos de extorsión vía telefónica en México.

CURP y celular: la nueva estrategia federal para frenar la extorsión en México

Vincular CURP a línea telefónica ya forma parte de una iniciativa federal para disminuir los casos de extorsión en México, al permitir identificar a los usuarios y reducir el uso de números anónimos en actividades delictivas.

La medida busca fortalecer los mecanismos de seguridad digital y el control de registros telefónicos, en un contexto donde este delito mantiene altos índices a nivel nacional.

Según la Secretaría de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, hasta el momento más de dos millones de celulares han sido vinculados con la CURP de sus usuarios. El proceso de registro se realiza directamente ante las compañías telefónicas y en coordinación con instancias gubernamentales.

Esta medida de protección personal y colectiva forma parte de una política de seguridad nacional para reducir los índices de extorsión, delito que suele aprovechar el anonimato de las llamadas telefónicas.





Guía para registrar el número telefónico al CURP

El método para registrar la línea telefónica con la CURP puede realizarse de manera presencial, en los centros de atención de cada compañía de telefonía móvil o mediante los canales habilitados en línea.

Para realizar la vinculación se requieren los siguientes documentos: identificación oficial vigente (INE o pasaporte) y CURP biométrica. En el caso de personas extranjeras, únicamente se solicita pasaporte vigente.

Durante el proceso de registro se solicitará una fotografía frontal del usuario con el fin de validar la identidad y corroborar la información oficial.



