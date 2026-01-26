Exministros compraron 4 camionetas de ‘regalito’ para su retiro: por esta razón la Corte tuvo que adquirir nuevos vehículos

Presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz La Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó que cuatro camionetas blindadas fueron compradas por exministros como parte de su haber de retiro, lo que redujo el parque vehicular disponible y obligó a la nueva integración a adquirir unidades ante fallas mecánicas y riesgos de seguridad

La reciente polémica por la compra de camionetas blindadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene un antecedente clave, cuatro de las mejores unidades, cuyo costo fue de alrededor de 2.4 millones de pesos por unidad, fueron adquiridas por exministros como parte de su retiro, lo que dejó a la actual integración con vehículos deteriorados y con problemas mecánicos, explicó el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.

“La austeridad no es un acto simbólico”

En conferencia, Aguilar Ortiz se deslindó del uso personal de las nuevas camionetas tipo Jeep que generaron críticas por su costo millonario y aseguró que las ministras y ministros actuales no las utilizarán.

“La austeridad no es un acto simbólico”, afirmó, al confirmar que ya se inició el proceso para devolverlas, desincorporarlas o reasignarlas a personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos por su labor.

Vehículos blindados para protección de los ministros

El ministro presidente recordó que desde agosto de 2010 se determinó que los integrantes de la Corte contaran con medidas especiales de seguridad, entre ellas el uso de vehículos blindados, debido a la responsabilidad de Estado que desempeñan.

Detalló que hasta septiembre de 2025 la Corte había adquirido 43 vehículos blindados, al asumir la nueva integración, recibieron solo 39, ya que cuatro fueron comprados por los anteriores ministros mediante un acuerdo del Pleno, como parte de su haber de retiro.

En rueda de prensa, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, reiteró que las ministras y ministros no usarán las nuevas camionetas recientemente adquiridas y que éstas serán devueltas o reasignadas a personas juzgadoras que… pic.twitter.com/b36y6xXMLj — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) January 26, 2026

El parque vehicular quedo reducido luego de la adquisición

De esos 39 vehículos disponibles, la Corte contaba con 30 camionetas Suburban y nueve Jeep, todas de modelos entre 2019 y 2021. Desde el inicio, las ministras y ministros decidieron no usar las Suburban por considerarlas ostentosas y optaron por las Jeep.

Sin embargo, al haberse llevado cuatro de las unidades en mejores condiciones, el margen operativo fue limitado; muchas de las camionetas restantes presentaban desgaste severo, fallas en el motor, problemas de tracción y deterioro general por el peso del blindaje.

Devolución y venta de las unidades blindadas

Con base en lo informado. la SCJN decidió renovar el parque vehicular y al mismo tiempo iniciar el proceso de desincorporación de la mayoría de las unidades antiguas. De acuerdo con las recomendaciones técnicas, al menos 21 vehículos deberán ponerse a la venta.

Tras los señalamientos públicos, Aguilar Ortiz confirmó que las nuevas camionetas valuadas por unos 2.4 millones de pesos, no serán utilizadas por los ministros y serán devueltas o reasignadas.

El ministro presidente subrayó que la política de austeridad debe aplicarse de forma real y responsable, sin descuidar la seguridad de quienes desempeñan funciones de alto riesgo.

“La austeridad no es solo un símbolo, es una política de administración responsable que debe ejercerse con equilibrio”, sostuvo, al reiterar que el uso de recursos públicos debe responder a criterios de necesidad, seguridad y eficiencia.