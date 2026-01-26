Huelga Monte de Piedad: ¿Cómo va y qué piden para que termine? Actualización 26 de enero

Huelga en el Monte de Piedad Sucursales del Monte de Piedad en paro por el sindicato de trabajadores. (Moisés Pablo Nava)

Han pasado ya más de tres meses desde que inició la huelga de las personas trabajadoras del Monte de Piedad en todo el país. Las afectaciones continúan en las diferentes sucursales y para las personas que no han podido acceder a los préstamos rápidos que esta institución otorgaba. Ahora, a finales de este mes, podría haber novedades y la posibilidad de que esta protesta finalmente concluya.

¿Cuándo terminará la huelga en el Monte de Piedad?

La huelga en el Nacional Monte de Piedad inició el 1 de octubre de 2025, luego de que el sindicato y la administración no lograran acuerdos en las negociaciones laborales. De acuerdo con información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Ahora, el pasado 23 de enero, el Secretario Nacional de Nacional Monte de Piedad, Arturo Zayún González, señaló que este próximo 28 de enero tendrán una novena reunión con representantes del sindicato con el objetivo de llegar a acuerdos que levanten el paro indefinido.

¿Qué están pidiendo los trabajadores del Monte de Piedad para terminar el paro?

El arranque del paro inició por el conflicto laboral acumulado por varios años entre el sindicato y la administración de la institución. Los trabajadores denunciaron violaciones sistemáticas al contrato colectivo de trabajo, incumplimiento del convenio firmado en marzo de 2024, así como hostigamiento laboral, despidos injustificados, ampliación de jornadas sin pago extra y reducción de prestaciones.

El sindicato también acusó a la directiva de intentar debilitar o liquidar el contrato colectivo mediante cambios unilaterales y la asignación de plazas fuera de los acuerdos establecidos, lo que detonó el estallamiento del paro tras fracasar nuevas negociaciones.