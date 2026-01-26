¿México dejará de mandar petróleo a Cuba? Así le ‘cerrará a la llave’ en enero

¿México dejará de mandar petróleo a Cuba? Así le ‘cerrará la llave’ en enero

En medio de presiones internacionales y ajustes en la política energética, ha surgido la pregunta sobre si México dejará de enviar petróleo a Cuba. El tema cobró fuerza luego de que Pemex sacara de su calendario una entrega prevista para enero, lo que fue interpretado como un posible cambio en la relación entre ambos países.

¿Qué ocurrió con el envío de enero?

De acuerdo con reportes recientes, Petróleos Mexicanos canceló un embarque de crudo que estaba destinado a Cuba durante el mes de enero. Esta decisión no fue acompañada de un anuncio oficial sobre una suspensión total, pero sí marcó un giro respecto a los envíos constantes que se habían realizado en los últimos meses.

¿México seguirá enviando petróleo a Cuba?

Hasta ahora, no existe una confirmación oficial de que México vaya a cortar definitivamente el suministro. Autoridades federales han señalado que el tema se encuentra en revisión y que los envíos anteriores se realizaron bajo contratos vigentes y, en algunos casos, como apoyo ante la crisis energética que enfrenta la isla.

La presión internacional en el fondo del debate

Uno de los factores que pesa en la decisión es la presión de Estados Unidos, que mantiene sanciones económicas contra Cuba. Analistas señalan que el gobierno mexicano evalúa posibles repercusiones diplomáticas y comerciales antes de definir si los envíos continuarán en los próximos meses.

Un apoyo clave para Cuba

En los últimos años, México se convirtió en uno de los principales proveedores de petróleo para Cuba, especialmente tras la reducción de suministros provenientes de otros países. La cancelación de un solo embarque no representa un corte total, pero sí podría anticipar cambios en la estrategia energética.

Por ahora, sin ruptura definitiva

Aunque el retiro del envío de enero ha generado especulación, México no ha anunciado una suspensión permanente del suministro de petróleo a Cuba. La decisión final dependerá de negociaciones políticas, presiones externas y la evaluación del impacto económico para ambas naciones.