Pensión Madres Solteras 2026: ¿Ya hay fechas de registro? (Imagen generada con IA)

La Secretaría del Bienestar otorga un apoyo de hasta 3 mil 700 pesos mediante el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, comúnmente conocido como Pensión Madres Solteras.

El objetivo del apoyo, es mejorar las condiciones de vida, brindando un monto económico que permita acceder a cuidados y educación para los hijos de madres trabajadoras en México.

De acuerdo con un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la interrupción en la formación educativa que implica tener un hijo o hija provoca que las oportunidades laborales para las madres solteras disminuyan.

En México, la mayoría de los hogares son liderados por una mujer, por lo que un fomento económico que reduzca el impacto en la vida cotidiana resulta positivo. Por este motivo, te compartimos lo que se sabe sobre las fechas de registro de la Pensión Madres Solteras 2026, así como los requisitos para resultar beneficiaria.





¿Ya hay fechas para registrarse a la Pensión Madres Solteras 2026?

Como sucede con otros apoyos entregados por la Secretaría del Bienestar, el periodo de registro para la Pensión Madres Solteras es paulatino y se habilita en determinados momentos del año.

Hasta el momento, no existe información oficial que anuncie fechas próximas de registro para este programa gubernamental, cuyo depósito es bimestral. Sin embargo, en cuanto la información se actualice, aquí te estaremos informando.





¿Cuáles son los requisitos para afiliarse a la Pensión Madres Solteras 2026?

Para resultar beneficiaria del programa, la madre debe trabajar, estar buscando empleo o estudiar, siempre y cuando no cuente con un servicio de cuidado y atención infantil para sus hijos, ya sea por instancias públicas de seguridad social o mediante servicios particulares.

El monto total del apoyo se entregará hasta a un máximo de tres hijos por familia, a menos que se trate de nacimientos múltiples.

Se otorgará el apoyo completo a los niños que se encuentren dentro del límite de edad durante el depósito bimestral; posteriormente, será el último pago que podrán recibir.





¿De cuánto es el apoyo de la Pensión Madres Solteras 2026?

Mediante un depósito bimestral, la Secretaría del Bienestar entrega el apoyo económico a menores de edad en situación de vulnerabilidad, ya sea por la ausencia de uno o ambos padres.

A continuación, te explicamos el monto del apoyo, el cual dependerá de la edad y condición del menor. Los niños de 0 años y hasta un día antes de cumplir 4 años reciben un apoyo de mil 650 pesos por cada menor.

En el caso de niños con discapacidad, desde los 0 años y hasta un día antes de cumplir 6 años, se otorga un apoyo de 3 mil 720 pesos por cada menor, cada dos meses.