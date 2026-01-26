Registro de la Prepa en Línea SEP: requisitos y fechas para inscribirse

Registro de la Prepa en Línea SEP Ya puedes inscribirte para cursar la Prepa en Línea SEP; conoce cuáles son los requisitos, y hasta cuando tienes para completar tu registro (Pexels y Prepa en Línea SEP)

Ya puedes inscribirte para cursar la Prepa en Línea SEP, conoce cuáles son los requisitos y hasta cuándo tienes para realizarlo.

La Prepa en Línea SEP es un bachillerato virtual, el cual permite a la población mexicana la oportunidad de cursar el nivel medio superior completamente en línea, sin importar la edad y de manera gratuita en un periodo aproximado de dos años y seis meses.

De 2014 a 2022 esta modalidad ha atendido a más de 512,892 estudiantes y cuenta con validez oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Este 2026 abrió la convocatoria para quienes deseen formar parte de la 85ª generación.

¿Cuándo abre la convocatoria para estudiar la Prepa en Línea SEP en 2026 y cuáles son sus fechas importantes?

Ya se encuentra abierta la convocatoria para estudiar la Prepa en Línea SEP en 2026 y ser parte de la generación 85.

La convocatoria abrió este lunes 26 de enero de 2026 y se pueden consultar sus bases en su página web oficial, aunque aquí te decimos todo lo que necesitas saber para qué completes tu inscripción:

A partir del 26 de enero: Periodo de registro

Periodo de registro Del 6 al 8 de febrero: Obtén tus claves de acceso

Obtén tus claves de acceso Del 9 al 18 de febrero: Cursa el curso propedéutico

Cursa el curso propedéutico Del 20 al 25 de febrero: Consulta tus resultados y, en caso de ser seleccionado, deberás inscribirte

Consulta tus resultados y, en caso de ser seleccionado, deberás inscribirte Del 2 al 29 de marzo: Tendrás que cursar el módulo 1

¿Cuáles son las fechas de registro para la Prepa en Línea SEP este 2026?

Podrás completar tu registro para poder estudiar la Prepa en Línea SEP este 2026 a partir del lunes 26 de enero y hasta el miércoles 4 de febrero.

No obstante, la convocatoria podría cerrar antes en caso de alcanzar los 30,000 registros completos, por lo que, en caso de estar interesado, deberás tomar tus precauciones para registrarte.

¿Cuáles son los requisitos para registrarte en la convocatoria para estudiar en la Prepa en Línea SEP?

Estos son los requisitos para que te puedas registrar para estudiar la Prepa en Línea SEP:

Tener nacionalidad mexicana . En caso de ser extranjero, debes demostrar tu estancia legal en México.

. En caso de ser extranjero, debes demostrar tu Contar con certificado de secundaria o la equivalencia correspondiente.

o la equivalencia correspondiente. Tener dos correos electrónicos válidos, personales e intransferibles, que no hayan sido utilizados en convocatorias anteriores y que se mantengan activos durante todo el proceso, ya que estos correos no podrán ser modificados durante el registro y la emisión de resultados.

Además, tendrás que subir los siguientes documentos para registrarte, así como tener que responder el Cuestionario de contexto socioeconómico y guardar tu folio de registro:

CURP

Acta de nacimiento