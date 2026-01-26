Se reactiva PRD; llaman a crear Movimiento--Frente rumbo al 2027

Los dirigentes del PRD en 9 estados anuncian gira nacional

Rumbo a las elecciones del 2027, el Bloque Nacional de partidos locales del PRD arrancó una gira nacional por las entidades donde mantiene presencia y llamó a la creación de un Movimiento –Frente donde no descartan la posibilidad de alianzas con organizaciones de izquierda con miras a fortalecer su presencia y fortaleza en los comicios del próximo año donde se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.

Con una fuerza de alrededor de un millón de perredistas, los dirigentes estatales del Sol Azteca suscribieron un acuerdo desde Guerrero para cerrar filas, donde destacaron que su movimiento cuenta con proyecto, ruta y estructura para enfrentar el proceso electoral de 2027, con el objetivo de reposicionarse como una opción clara de izquierda en el país.

De entrada, el bloque Nacional de partidos locales del PRD, se deslindó de las dirigencias del pasado y de las alianzas que se conformaron con el PAN y el PRI así como la firma del Pacto por México.

El dirigente del PRD en Guerrero, Evodio Velázquez, aseguró que este bloque perredista se deslinda de sus viejos liderazgos, a quienes responsabilizó de errores políticos, del alejamiento de la militancia y de conducir al partido a la pérdida de su registro nacional.

Afirmó que este nuevo comienzo busca recuperar al Sol Azteca como una izquierda democrática y progresista, con identidad propia, autonomía estatal y una ruta común de reorganización donde se busca incidir en la agenda pública y preparar perfiles competitivos para los próximos retos electorales.

Destacó que el bloque firmó un posicionamiento público de alcance nacional en el que se establece la decisión de caminar juntos para fortalecer al partido, y subrayó que no puede entenderse la transformación democrática del país sin la aportación histórica del PRD y que Guerrero marca el inicio de esta gira nacional.

El bloque está integrado por las dirigencias del PRD en la Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Morelos, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Baja California Sur. En conjunto, representa a más de un millón de votos a nivel nacional y se asume como una fuerza real de izquierda, construida desde el territorio, la organización social y una visión crítica de su propia historia reciente.

Durante el acto, el dirigente estatal del PRD Guerrero, Evodio Velázquez, tomó protesta a las coordinaciones ejecutivas municipales y explicó que esta articulación política se conformó tras meses de diálogo entre nueve de los trece partidos locales del país.

Afirmó que este nuevo comienzo busca recuperar al PRD como una izquierda democrática y progresista, con identidad propia, autonomía estatal y una ruta común de reorganización.

La diputada local y dirigente del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias, llamó a la militancia a cerrar filas, reconoció errores del pasado y sostuvo que este nuevo comienzo parte del respeto al territorio, de las decisiones locales y de una organización horizontal. Señaló que el reto es abrir el partido a la sociedad y volver a ser una voz cercana a la ciudadanía.

El dirigente del PRD en Oaxaca, Tomás Basaldú, afirmó que, a más de tres décadas de su fundación, el partido mantiene presencia, organización y militancia activa en nueve entidades. Anunció que la gira nacional continuará para refrendar ante la sociedad que el PRD sigue vigente y con proyecto político.

Desde Hidalgo, Francisco Ortega señaló que el bloque busca re-vincularse con el movimiento social y con las principales causas ciudadanas, con el propósito de construir una alternativa democrática que nazca desde lo local y tenga proyección nacional.

El dirigente del PRD en Tlaxcala, Manuel Cambrón, destacó el proceso de autocrítica que vive el partido reconociendo que se equivocaron en las alianzas con el PAN y el PRI y en la firma del Pacto por México. Aseguró que se trabaja en su reconstrucción como referente de la izquierda democrática y progresista, convocando a la ciudadanía a confiar nuevamente en sus causas históricas.

Desde Michoacán, la secretaria general del PRD estatal, Verónica García Reyes, respaldó los acuerdos del bloque y afirmó que llevan meses trabajando de manera coordinada para fortalecer la estructura interna y consolidar un partido abierto, con vocación democrática y visión nacional.

El dirigente de Zacatecas, Néstor Santa Cruz, expresó su respaldo a la militancia guerrerense y aseguró que el PRD cuenta con proyecto, ruta y estructura para enfrentar el proceso electoral de 2027, con el objetivo de reposicionarse como una opción clara de izquierda en el país.

Por su parte, Sergio Prado, presidente del PRD en Morelos, señaló que su entidad suscribió el acuerdo de unidad con la convicción de fortalecer al partido a nivel nacional y sostuvo que la convocatoria a las izquierdas debe traducirse en soluciones a las problemáticas sociales que enfrentan los estados.

En el posicionamiento público, el Bloque Nacional de partidos locales del PRD acordó cerrar filas en la gobernabilidad del país, ante las amenazas de violentar la soberanía nacional desde el exterior. Señalaron que, más allá de siglas o diferencias políticas, todos somos mexicanos y que la defensa de la soberanía es un compromiso colectivo que exige responsabilidad política, unidad nacional y firmeza institucional.

La gira del Bloque Nacional de partidos locales del PRD continuará en los próximos días, para dialogar y reencontrarse con muchas estructuras perredistas y de izquierda democrática en el país. Al encuentro asistieron dirigentes nacionales y estatales, legisladores, liderazgos territoriales y, de manera virtual, representantes del PRD de Baja California Sur, recientemente incorporados a este esfuerzo nacional.