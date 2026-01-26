SEP suspende clases este lunes 26 de enero: estos son los cuatro estados afectados

SEP suspende clases en algunos estados La SEP confirmó la suspensión de clases en algunos estados debido a las bajas temperaturas de la tercera tormenta invernal; dejará temperaturas de hasta -15° Celsius.

El impacto de la tercera tormenta invernal no ha afectado únicamente a Estados Unidos, sino que ha tenido también consecuencias en el norte de México, pues la combinación con el frente frío Núm. 30 ha ocasionado bajas temperaturas de hasta -15º Celsius.

Ante esta emergencia climática, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó a través de comunicados oficiales la suspensión de clases y el cambio de horario en algunos niveles escolares para proteger a la población de las ráfagas de aire ártico.

¿En qué estados de México se suspenderán las clases este lunes 26 de enero?

De acuerdo con información oficial de Protección Civil, el frente frío Núm. 30 estará impulsado por una masa de aire ártico que ha ingresado gradualmente en el norte del país durante los días sábado y domingo, ocasionando un descenso de moderado a fuerte en la temperatura de los estados fronterizos.

Debido a esto, la SEP anunció la suspensión de clases presenciales en algunos de los estados afectados, mientras que en otros desarrolló un cambio de horario o implementó la modalidad remota.

El servicio educativo será de la siguiente forma en cada uno de los estados afectados:

Chihuahua: Suspensión de clases presenciales el día lunes 26 de enero y martes 27 de enero, en nivel básico escolar.

Chihuahua: Suspensión de clases presenciales el día lunes 26 de enero y martes 27 de enero, en nivel básico escolar.

Puebla: La SEP de Puebla informó que las clases se suspenden en todos los niveles educativos los días lunes y martes de esta semana, 26 y 27 de enero de 2026.

Tamaulipas: La Secretaría de Educación en el estado aclaró que las clases se suspenderán en todos los niveles cuando la temperatura descienda a cero grados o menos; mientras que, si el termómetro marca entre los 5ºC o 1ºC, la asistencia al servicio escolar quedará a criterio de madres, padres y tutores.

Coahuila: Suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos de las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto del estado, de acuerdo con el comunicado de su Secretaría de Educación.

Suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos de las , de acuerdo con el comunicado de su Secretaría de Educación. Veracruz: La Universidad Veracruzana, campus Coatzacoalcos-Minatitlán, comunicó que suspenderá clases este lunes.

Hasta el momento, no se han reportado obstáculos severos por las bajas temperaturas en Ciudad de México y el Estado de México, por lo que las clases en todos los niveles educativos permanecen activas esta mañana de enero y el resto de la semana, hasta nueva información.

¿En qué regiones de México cambió el horario escolar este lunes 26 de enero?

Dado que existen regiones en el norte del país que, si bien han sido afectadas por las bajas temperaturas, la exposición al frío es tolerable, por lo que la Secretaría de Educación Pública ha optado por un cambio de horario que permita a la población asistir a clases sin ponerse en riesgo.

Los estados y regiones que experimenatrán este cambio, son:

Coahuila: El horario escolar se recorrerá hasta las 9:00 AM en las regiones Laguna y Sureste del estado, aplicado a los niveles primaria y secundaria.

El horario escolar se recorrerá hasta las 9:00 AM en las regiones Laguna y Sureste del estado, aplicado a los niveles primaria y secundaria. Sonora: El cambio de horario en los niveles de educación básica será a partir de este lunes 26 de enero hasta el jueves 29 del mismo mes, el turno matutino entrará una hora más tarde, mientras que el turno vespertino saldrá una hora antes.

Tlaxcala: Los ajustes de horario en este estado se darán a partir de este lunes y permanecerán hasta nuevo aviso, con un cambio de horario en educación de nivel básica que iniciará a las 8:30 AM hasta la 1:00 PM en el turno matutino, mientras que el vespertino iniciará 1:30 PM y finalizará 5:30 PM.

Querétaro: El turno matutino tendrá un cambio de 8:30 AM a 12:30 PM en el turno matutino y de 2:00 PM a 6:00 PM en el vespertino; de acuerdo con las autoridades estatales, esta modalidad se mantendrá hasta el 20 de febrero del año presente.

El turno matutino tendrá un cambio de 8:30 AM a 12:30 PM en el turno matutino y de 2:00 PM a 6:00 PM en el vespertino; de acuerdo con als autoridades estatales, esta modalidad del año presente. San Luis Potosí: La entrada del turno matutino será de 30 minutos después al horario regular, mientras que la salida del turno vespertino se dará 30 minutos antes a lo acostumbrado.

De acuerdo con el pronóstico realizado por el Sistema Metereológico Nacional (SMN), la tercera tormenta invernal se desplazará sobre el norte y noreste de la República Mexicana, afectando principalmente las zonas de sierras de Sonora, Chihuahua y Durango, donde se prevé posible caída de nieve o aguanieve.