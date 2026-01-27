Cancelar factura en el SAT: guía paso a paso para hacerlo en línea

Cancelar factura en el SAT En caso de que el o la contribuyente desee cancelar alguna de las facturas emitidas por su persona, puede hacerlo en el Portal del SAT en línea.

Una de las complicaciones al entrar a la vida adulta es, sin duda alguna, comprender cada uno de los trámites del Servicio de Administración Tributaria (SAT), desde la declaración anual hasta la impresión de tu constancia fiscal, entre otros que te posicionan como persona adulta y responsable de México.

Sin embargo, “Cómo entenderle al SAT...” no es una materia opcional de la educación básica del país —aunque debería—, por lo que tanto personas que recién entran al mundo de obligaciones como aquel sector que todavía tropieza con los trámites, aún acuden a tutoriales que apoyen la correcta ejecución de un trámite.

Entre ellos, destaca cómo cancelar una factura, por lo que en esta nota te apoyaremos con una guía paso a paso para librarte de la incertidumbre y evitarte complicaciones futuras.

Requisitos para cancelar una factura: ¿cuáles son los motivos válidos que proceden?

En el portal oficial del SAT, el sistema informa al público cuatro motivos válidos para una cancelación de factura, cada uno identificado por un número clave a llenar durante el proceso:

( 01 ) Comprobantes emitidos con errores con relación.

) Comprobantes emitidos con errores con relación. ( 02 ) Comprobantes emitidos con errores sin relación.

) Comprobantes emitidos con errores sin relación. ( 03 ) No se llevó a cabo la operación.

) No se llevó a cabo la operación. (04) Operación nominativa relacionada en una factura global.

En caso de realizar la sustitución del comprobante, se deberá señalar la clave “01: Comprobantes emitidos con errores con relación", a la vez que el o la contribuyente deberá manifestar el folio fiscal del comprobante que lo sustituye.

Por otra parte, si es necesaria una aceptación para cancelar la factura, la receptora o receptor recibirá n mensaje de interés en su Buzón Tributario, donde se le informa que existe una solicitud que deberá ser aceptada o rechazada en el periodo de tres días; en caso de que la persona no responda la solicitud, se considerará como una aceptación y la factura se cancelará.

Cancelación de factura en el SAT: guía paso a paso del proceso

En caso de que el o la contribuyente desee cancelar alguna de las facturas emitidas por su persona, puede hacerlo en el Portal del SAT en línea o mediante los servicios de un proveedor de certificación.

El paso a paso de este proceso en el portal del Servicio de Administración Tributaria, es de la siguiente manera:

Entrar al portal oficial del SAT .

. Dirigirte al apartado “Factura electrónica” , posteriormente seleccionarás la opción “Cancela y recupera facturas” .

, posteriormente seleccionarás la opción . Inicia sesión con tu cuenta o e.firma.

Entonces, seleccionarás las facturas emitidas para buscar entre ellas — mediante el folio fiscal o la fecha en que fue realizada — la factura que deseas cancelar.

— la factura que deseas cancelar. Una vez seleccionada, darás clic en “Cancelar seleccionado” .

. Elige uno de los motivos de cancelación anteriormente explicados.

En caso de que la solitud necesite una aprobación, el mensaje de interés será enviado a su Buzón Tributario y tendrá un periodo de tres días para aceptar o rechazar el proceso.

Si no hay respuesta en los días estipulados, la solicitud se tomará como aprobada y la factura seleccionada se cancelará de forma automática.

Por otra parte, si la solicitud realizada no necesita ninguna aprobación por parte del contribuyente, la factura se cancelará de forma inmediata en el proceso llevado a cabo en ese momento.