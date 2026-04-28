“El Viceroy” negocia su culpabilidad con la Fiscalía de NY

Vicente Carrillo, alias “El Viceroy”, (EFE)

Audiencia y culpabilidad — El narcotraficante Vicente Carrillo, alias “El Viceroy”, que enfrenta un proceso en un tribunal de Nueva York por cargos por pertenecer a una organización criminal y distribuir cocaína en Estados Unidos, sigue negociando un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía, con lo que reduciría su condena y pasaría a ser colaborador de las autoridades. La jueza federal Joan M. Azrack fijó este martes para el próximo 28 de julio una nueva audiencia en el caso, día en el que se podría conocer si el capo mexicano se declara culpable de los delitos que se le imputan.

En una audiencia celebrada este martes en el tribunal del Distrito Este de Nueva York, la Fiscalía informó que las negociaciones con Vicente Carrillo continúan, motivo por lo que habrá tiempo para conocer si acepta o no la propuesta de la fiscalía.

El año pasado ya se dio a conocer que Carrillo Fuentes, hermano del narco Amado Carrillo Fuentes, alias “El señor de los cielos”, analizaba con la Fiscalía sobre un posible acuerdo de culpabilidad.

Carrillo y su socio Rafael Caro Quintero fueron extraditados desde México en febrero de 2025 para enfrentar un proceso judicial en EU por tráfico de drogas, algo que se interpretó como una respuesta a las exigencias del presidente estadounidense, Donald Trump, de redoblar su lucha contra el narcotráfico.

En agosto del 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicó que finalmente no pediría la pena de muerte ni para él ni para Caro Quintero.

“El Viceroy” fue heredero de uno de los grupos del crimen organizado más poderosos a finales de la década de los 90 debido a sus vínculos con cárteles colombianos para el transporte de cocaína por vía aérea.Recibió el liderazgo del Cartel de Juárez tras la muerte de su hermano mayor Amado Carrillo, “El señor de los cielos”, por complicaciones derivado de una cirugía plástica.

El capo tejió un importante vínculo con el Cártel de Sinaloa, pero este llegó a su fin en 2004 después del conflicto familiar entre Vicente Carrillo y Joaquín “El Chapo” Guzmán, que marcó el inicio de una guerra entre ambas organizaciones y que dejó decenas de muertos en estados como Sinaloa o Chihuahua.

Hasta ahora, el narco mexicano se ha declarado inocente de los delitos de los que está acusado. De ser hallado culpable, enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua. (Con información de agencias)

La Crónica de Hoy 2026