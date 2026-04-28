Llama Ivonne Ortega al pleno de diputados a aprobar leyes que protejan a niñas y niños

CDMX — La diputada y coordinadora de MC en San Lázaro, Ivonne Ortega, llamó al pleno de diputados a aprobar leyes que protejan a niñas y niños como parte de la celebración, el próximo 30 de abril, del Día de la Niña y del Niño.

La emecista destacó que este sector es prioritario, por lo que pidió dar luz verde a diversas iniciativas que están en ristre para su debate con el fin de ampliar el marco jurídico que garanticen o velen por el futuro de las infancias.

“Queremos que el Día de la Niña y del Niño se trate de ellos”, expresó.

Ortega Pacheco señaló que las propuestas de su bancada son tratamiento gratuito por cáncer infantil, fiscalías especializadas para proteger a niñas y niños.

También estancias y guarderías de tiempo completo. Fondo nacional para el cuidado y desarrollo de niñas y niños.

“Por el bien de México, primero las niñas y los niños”.