Piden senadores investigar a jueza que revirtió pensión a mujer de 96 años

Senadores solicitaron al Tribunal de Disciplina Judicial de Chihuahua investigue el proceder de la jueza Primera de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con sede en esa entidad, Perla Patricia Royval Guerrero, quien ordenó revertir el fallo de un juez de Distrito que le concedía a una mujer de 96 años acceder a un pago de subsistencia y patrimonial por parte de su cónyuge.

Argumentaron que el tribunal estatal que preside el magistrado Francisco Javier Acosta Molina debe analizar los argumentos de la juzgadora para desacatar el fallo del juez federal, y determinar si contravino jurisprudencias dictadas por la Suprema Corte (SCJN).

Dicha jurisprudencia considera a los adultos mayores un grupo vulnerable que merece protección especial y digna, y obliga a los juzgadores a actuar con perspectiva de vulnerabilidad, garantizando sus derechos a la salud, familia y una vida digna.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, demandó al Tribunal de Disciplina Judicial de Chihuahua investigar este asunto Y lamentó los errores y excesos que está cometiendo “el nuevo poder judicial de Morena” pues afecta a los sectores que dice defender, en este caso a una adulta mayor de 96 años a quien se le niega su derecho a una pensión.

De acuerdo a la denuncia entregada a senadores, hace unos días, la jueza Perla Patricia Royval Guerrero ordenó frenar el fallo del juez federal Alfredo Montes de Oca, con sede en Toluca, que le concedía a Evangelina López Guzmán el pago de 100 millones de pesos mensuales, durante medio año, por parte de su esposo Miguel Zaragoza Fuentes, fundador del conglomerado Zeta Gas, con quien dejó de vivir juntos desde 1959, y previamente procreó 11 hijos y compartió una vida familiar vinculada al negocio.

El empresario gasero ha mantenido litigios tanto en México como en Estados Unidos para impedir que su aún esposa, hoy con 96 años de edad, obtenga medidas cautelares que le permitan acceder a un pago de subsistencia y patrimonial que como cónyuge le corresponden.Añorve Baños, dijo que impulsará un punto de acuerdo para exhortar a dicha juzgadora y dijo que el Tribunal de Disciplina Judicial de Chihuahua no puede ser omiso en la revisión del proceder de la jueza Perla Patricia Royval Guerrero por haber desacatado el fallo del juez de Distrito Alfredo Montes de Oca, pues recordó que la conducta de los jueces debe estar libre de cualquier sospecha y conflicto de interés.