Estrategia ELSSA del IMSS avanza en la reducción de accidentes y enfermedades de trabajo

Estrategia ELSSA del IMSS avanza Rebeca Velasco Reyna, titular de la Coordinación de Salud en el Trabajo del IMSS, destaca el avance de la estrategia ELSSA del instituto para contar con centros de trabajo seguros y saludables para las y los trabajadores

Estrategia ELSSA del IMSS, enfocada en la reducción de accidentes y enfermedades laborales, a través del fomento de prácticas seguras y saludables para las y los empleados avanza: en 2025 se registraron 10,184 accidentes de trabajo menos respecto al año anterior

La implementación de la estrategia Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha comenzado a dar importantes resultados en beneficio de la salud personal y laboral de miles de trabajadores.

Al cierre del 2025, se registró que se lograron evitar más de 10 mil accidentes de trabajo, en comparación con el año previo, así como evitar más de 1,000 enfermedades de trabajo.

Ello, como resultado de la adopción de medidas de seguridad laboral, que permitió reducir de manera importante la siniestralidad en los centros de trabajo, al implementar acciones para la prevención de accidentes de trabajo en mano y tobillo, promover un entorno laboral enfocado en el uso y manejo de máquinas y herramientas, mejora de los espacios de trabajo, instalaciones eléctricas y manejo de sustancias químicas peligrosas.

En este sentido, la doctora Rebeca Velasco Reyna, titular de la Coordinación de Salud en el Trabajo del IMSS, destacó que al cierre de 2025, en el seguimiento a empresas adheridas a ELSSA, 2,522 centros de trabajo registraron 10,184 accidentes de trabajo menos respecto al 2024 y 593 empresas disminuyeron 1,001 casos de enfermedades de trabajo.

Ante estos resultados, aseveró que lo anterior es resultado de la colaboración tripartita: empresas, el acompañamiento del IMSS para implementar acciones diseñadas específicamente para prevenir los accidentes de trabajo, así como la importante participación de las y los propios empleados, los sindicatos y personal del Instituto.

En el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el trabajo, que se conmemora este 28 de abril, la doctora Velasco Reyna explicó que para promover la salud y la prevención de daños, para lo cual el IMSS cuenta con un amplio equipo de médicos, ingenieros y profesionales que realizan diferentes acciones a favor de empresas y sus trabajadores.

“Lo que se busca es que todas las personas vayamos a trabajar a un lugar seguro, saludable y que regresemos sanos y salvos a casa”, enfatizó.

Asimismo, subrayó que para lograr la reducción de accidentes y enfermedades de trabajo, que es un objetivo del Plan de Prevención de Accidentes de Trabajo (PAPAT), se cuenta con la colaboración de ingenieros de Salud en el Trabajo del IMSS, quienes brindan acompañamiento gratuito a las empresas, para elaborar un diagnóstico que identifique situaciones que puedan condicionar accidentes en los centros de trabajo.

Cursos de sensibilización

A través del PAPAT se realizan cursos de sensibilización con las y los trabajadores, se hacen recomendaciones como: tener guardias en la maquinaria, uso adecuado de los equipos de protección personal acorde con las características y giro de las empresas, lo que les permite contar con trabajadores sanos y que realicen en mejores condiciones sus labores y con ello reducir ausentismos no programados e incapacidades por algún daño a la salud.

Velasco Reyna enfatizó que el personal del Seguro Social se enfoca en desarrollar acciones preventivas con estrategias de protección y bienestar, gestión de riesgos y respuesta integral en centros de trabajo; cuando hay daño a la salud como un accidente o enfermedad que tiene como origen el centro laboral, se realiza la dictaminación de riesgos de trabajo a fin de determinar si el daño a la salud se genera por enfermedad general y elaborar la dictaminación del estado de invalidez.

La línea cuatro de estrategia ELSSA está centrada en la prevención de enfermedades del trabajo por factores de riesgos psicosociales, la cual se puede descargar gratuitamente y que permite a los centros de trabajo realizar la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional, acompaña de listados de comprobación, guías y fichas técnicas para la autoevaluación.

A través de los Centros Regionales de Seguridad en el Trabajo, Capacitación y Productividad (CRESTCAP) se imparte un curso específico sobre riesgos psicosociales a fin de capacitar a los empleadores para establecer políticas de prevención, identificar acontecimientos traumáticos y promover un clima laboral positivo.

Otros aspectos que se cuidan, añadió, es la salud mental y el clima organizacional de las empresas con el apoyo de especialistas quienes identifican y controlan condiciones peligrosas, agentes contaminantes y factores de riesgo ergonómico, acompañamiento a Comisiones de Seguridad e Higiene y promoción de la salud integral a través de PrevenIMSS en Empresas y el programa “Pierde Kilos, Gana Vida”.