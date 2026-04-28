Culpan a director fallecido de la Agencia Estatal de Investigación por intervención de la CIA en Chihuahua

Agentes de EU muertos en Chihuahua

La fiscal de la unidad especial para investigar la presencia de agentes norteamericanos en el operativos del desmantelamiento del narcolaboratorio en Chihuahua, Wendy Paola Chávez Villanueva, confirmó la existencia de cuatro agentes de Estados Unidos que iban encubiertos, además de que el único que tuvo contacto con ellos y sabía el motivo de su presencia, fue el director (fallecido en el mismo accidente automovilístico), de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes.

En su informe, indicó que “las personas no pertenecientes a la AEI, no formaban parte formal del despliegue operativo institucional; la inclusión de las personas extranjeras en el convoy no fue reportada a los mandos superiores; su participación se mantuvo limitada, reservada y sin interacción operativa directa, salvo con el director y su círculo inmediato de seguridad personal”.

No obstante, corroboró que estuvieron presentes en el operativo y que eran cuatro, no dos agentes. Los otros dos iban en otro vehículo que conformaba el convoy por 16 unidades.

Asimismo, se anunció que el operativo estuvo a cargo también, de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas.

La fiscal destacó que esta última fiscalía especializada informó a tres subdelegados de la Fiscalía General de la República para efectos de competencia y para la recepción del lugar donde se ubicaron las instalaciones resguardadas.

Luego de realizar las labores de inspección visual, planificación y resguardo del espacio, iniciaron la planeación del recorrido de regreso y algunos agentes de la AEI y de la Sedena se quedaron a resguardar el área.

Pedro Román Oseguera ordenó el retorno del convoy a Chihuahua, alrededor de las 17:30 horas del sábado. Y la madrugada del domingo, aproximadamente a las 01:50 horas, al transitar por las inmediaciones del poblado de Polanco, ocurrió el accidente mortal, en el que pierden la vida: el director de la AEI; uno de los oficiales que estaba encargado de la seguridad del director, así como dos civiles de nacionalidad extranjera que iban en el mismo vehículo.

“De acuerdo al peritaje, el accidente ocurre cuando, en un camino de terracería y con poca visibilidad, uno de los vehículos pierde el control y se precipita hacia un barranco. Al momento del accidente, descienden de la segunda unidad asignada a la seguridad del director de la AEI, dos escoltas y dos civiles más, quienes proceden a prestar auxilio a los accidentados con el apoyo del resto del personal que en ese momento conformaba el convoy”.

Chávez Villanueva aseveró que existen elementos que sugieren una posible colaboración de carácter extraoficial y que aún no se determina la naturaleza de dicho trabajo en conjunto.

Además, esa fiscalía solicitó a la representación diplomática y consular de los Estados Unidos, información sobre la identidad de las personas extranjeras, así como los cargos que ocupaban.