Detienen al maquinista del Tren Interoceánico que descarriló en Oaxaca

Autoridades federales confirmaron la detención del maquinista del Tren Interoceánico que se descarriló en el estado de Oaxaca a finales de diciembre de 2025, un accidente que generó conmoción a nivel nacional por el número de víctimas y por tratarse de un proyecto ferroviario clave del gobierno federal.

La aprehensión forma parte de la investigación que encabeza la Fiscalía General de la República (FGR) para deslindar responsabilidades por el siniestro ocurrido en el Istmo de Tehuantepec.

¿Quién fue detenido por el accidente del Tren Interoceánico?

El detenido fue identificado como Felipe “N”, quien se desempeñaba como maquinista principal del tren de pasajeros que se accidentó. Su detención se realizó en el estado de Chiapas, de acuerdo con registros oficiales, y ya fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

¿Qué ocurrió durante el descarrilamiento del Tren Interoceánico?

El accidente se registró en un tramo cercano a Nizanda, Oaxaca, cuando el tren tomó una curva pronunciada y varios vagones se salieron de las vías, provocando que algunos cayeran a un barranco.

El hecho dejó personas fallecidas y decenas de heridos, quienes fueron trasladados a hospitales de la región. Tras el siniestro, el servicio de pasajeros del Tren Interoceánico fue suspendido de manera temporal.

Exceso de velocidad, la principal causa

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la FGR, el descarrilamiento habría sido provocado por exceso de velocidad. Los peritajes técnicos, incluidos los datos obtenidos de la caja negra de la locomotora, indican que el tren circulaba por encima del límite permitido en ese tramo.

En la zona donde ocurrió el accidente, el tren debía reducir la velocidad por tratarse de una curva, sin embargo, los registros muestran que no se respetaron los protocolos de seguridad establecidos.

¿Qué delitos se investigan por el descarrilamiento del Tren Interoceánico?

Las autoridades federales analizan posibles cargos por homicidio culposo y lesiones culposas, además de otras responsabilidades administrativas y penales que pudieran derivarse conforme avance la investigación.

La FGR señaló que la detención del maquinista es parte de una carpeta de investigación más amplia, por lo que no se descarta que haya más personas implicadas.

Contexto del Tren Interoceánico

El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país, diseñado para conectar el Golfo de México con el Océano Pacífico y fortalecer el desarrollo económico de la región.

Tras el accidente, las autoridades anunciaron que se revisarán los protocolos de operación y seguridad antes de reanudar el servicio de pasajeros