Directorio de sucursales del Banco del Bienestar: guía para ubicar el más cercano ¿Necesitas retirar tu beca o pensión? Aquí te decimos cómo podrás ubicar la sucursal más cercana del Banco del Bienestar (BANCO DEL BIENESTAR)

El Banco del Bienestar ha puesto a tu disposición su directorio completo para que puedas conocer cuál es la sucursal más cercana a ti y así puedas acceder a retirar el dinero que necesites.

Si deseas conocer cuál es el Banco del Bienestar más cercano, aquí te decimos cómo podrás ubicar una de las más de 3 mil sucursales que hay en todo el país.

¿Cómo encontrar un Banco del Bienestar cerca de ti?

Para conocer cuáles son los cajeros del Banco del Bienestar más cercanos a ti, lo único que tienes que hacer es acceder a su directorio oficial y aquí te decimos cómo:

Ingresa a la página web de l Directorio Oficial de Sucursales del Banco del Bienestar.

del Banco del Bienestar. Una vez dentro de la página tendrás que seleccionar la entidad de procedencia , así como la alcaldía o municipio en la que te encuentres.

, así como la alcaldía o en la que te encuentres. Tras seleccionar lo anterior, solamente debes dar click en “buscar” .

. Después te aparecerá cuáles son las sucursales que se encuentran disponibles en el estado y municipio o alcaldía que seleccionaste junto con su ubicación exacta.

en el estado y municipio o alcaldía que seleccionaste junto con su ubicación exacta. Adicionalmente, podrás seleccionar la opción de “mapa” en la sucursal que desees y te redireccionará a Google Maps.

¿Cuál es el horario de atención del Banco del Bienestar?

El servicio al cliente del Banco del Bienestar se encuentra disponible de lunes a viernes de las 9:00 horas a las 16:30.

No obstante, los cajeros automáticos se encuentran abiertos al público las 24 horas los 7 días de la semana, por lo que cuando lo necesites podrás retirar el dinero de tu tarjeta del Banco del Bienestar.

Recuerda que en los Bancos del Bienestar puedes realizar transferencias a otras cuentas del mismo banco acudiendo a ventanilla de algunas de sus sucursales, únicamente proporcionando el número de cuenta o tarjeta a la cual quieras hacer la transferencia.

También en sus sucursales puedes consultar el saldo de tu tarjeta del Banco del Bienestar, actualizarla, recuperar tu NIP, y obtener tu estado de cuenta.

Asimismo, el Banco del Bienestar tiene disponible una aplicación móvil en la que puedes consultar desde tu teléfono tu saldo, recibir notificaciones sobre depósitos y consultar tus movimientos.