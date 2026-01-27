Informe de la FGR: ¿A cuántos kilómetros por hora iba el Tren Interoceánico que se descarriló en Oaxaca? La FGR reveló que el Tren Interoceánico que se descarriló en Oaxaca iba a exceso de velocidad (CUARTOSCURO)

La FGR reveló que el Tren Interoceánico que se descarriló en Oaxaca iba a exceso de velocidad, según el Informe Inicial sobre las investigaciones en relación con el accidente.

En una conferencia de prensa, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer el Informe Inicial sobre las investigaciones con relación a los hechos ocurridos en el Corredor Interoceánico en Oaxaca.

Entre los resultados de las investigaciones iniciales sobre el descarrilamiento ocurrido el 28 de enero en la Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, se encontró que el tren habría ido a exceso de velocidad.

¿Cuál fue la causa del descarrilamiento del Tren Interoceánico?

De acuerdo con Ernestina Godoy, una de las posibles causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico podría deberse a que el tren iba a exceso de velocidad, según lo determinado tras revisar los registros de la caja negra.

Conforme a lo informado, después de haber frenado, la velocidad del tren habría tenido un incremento súbito, lo que pudo haber derivado en su volcadura mientras atravesaba una curva.

¿A qué velocidad iba el Tren Interoceánico que se descarriló en Oaxaca?

La FGR determinó, a partir de los registros de la caja negra, que el Tren Interoceánico llegó a velocidades de 111 kilómetros por hora en zonas de recta, siendo que la velocidad máxima permitida es de 70 kilómetros por hora, transitando 41 kilómetros por encima del límite autorizado.

Mientras que en la curva donde ocurrió el accidente, la velocidad límite permitida era de 50 kilómetros por hora, mientras que el tren involucrado en el siniestro transitaba a 65 kilómetros por hora cuando ocurrió el descarrilamiento.

¿Qué revelaron las investigaciones sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico?

Estos fueron algunos de los hallazgos de la FGR tras las investigaciones iniciales sobre la causa del descarrilamiento del Tren Interoceánico:

No se encontraron daños en los componentes de la superestructura y subestructura ferroviaria , distintos a aquellos atribuidos al siniestro.

, distintos a aquellos atribuidos al siniestro. No se encontraron elementos con fallas que pudieran poner en riesgo la operación del tren, según lo establecido en la normatividad correspondiente.

Por lo que, una vez analizada toda la información, se determinó que las personas responsables de la operación del tren no cumplieron con la normativa vigente, por lo que la Fiscalía ejercerá acción penal por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

No obstante, las investigaciones continuarán con el objetivo de descartar algún otro factor que pudiera haber causado el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca.