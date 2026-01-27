Legisladores de EU advierten consecuencias para México si no frena el envío de petróleo a Cuba

El buque petrolero Ocean Mariner (EFE)

Legisladores republicanos de Florida adviritieron este martes de consecuencias para México, incluyendo la revisión del T-MEC, si no frena el envío de petróleo a Cuba, como ya ordenó Donald Trump en Venezuela.

Los congresistas cubanoestadounidenses reaccionaron al compartir un reporte de Bloomberg sobre el supuesto freno de exportaciones de crudo a Cuba desde el país, donde la presidenta Claudia Sheinbaum evitó confirmar si han cesado estas operaciones de apoyo a la isla caribeña ante la presión de Estados Unidos.

“Durante años hemos exigido el cese de todo el envío de petróleo de México a la dictadura en Cuba. El gobierno mexicano está socavando la política de Estados Unidos y no vamos a tolerar esa gran traición mientras renegociamos nuestro tratado de libre comercio”, expresó el representante de parte del condado Miami-Dade, Carlos Giménez en X.

Este ha sido el representante más crítico con el envío de crudo desde México, que se convirtió en el principal proveedor de petróleo de La Habana tras la intervención militar estadounidense en Caracas donde se capturó al entonces líder chavista, Nicolás Maduro.

Por su parte, la congresista también de origen cubano, María Elvira Salazar, celebró el reporte de Bloomberg al considerar que “México empieza a dar marcha atrás y hace lo correcto. Esta es una gran noticia y una señal clara de que el final del régimen cubano se acerca”.

“La semana pasada le pedí directamente a la presidenta Sheinbaum que dejara de financiar a la dictadura con petróleo gratis”, publicó Salazar en sus redes sociales.

México exportó 17,200 barriles diarios de petróleo a Cuba en los primeros nueve meses de 2025, según reportes de Pemex y en el segundo fin de semana de enero arribó a la bahía de La Habana el buque petrolero Ocean Mariner, cargado con unos 86 mil barriles de combustible procedente del país.