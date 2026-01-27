Muere Francisco Venera, alcalde de Taretan, Michoacán El presidente municipal falleció este martes 27 de enero en un hospital de Uruapan. (Politica y Noticias de Michoacán - H. Ayuntamiento de Taretan 2024-2027)

Francisco Venera García, presidente municipal de Taretan, Michoacán, falleció este martes 27 de enero en un hospital de Uruapan, según reportes preliminares.

Aunque las causas exactas de su muerte no se han confirmado, se ha descartado cualquier vinculación con hechos violentos y se indica que podría haber sido consecuencia de problemas de salud.





¿Qué le pasó a Francisco Venera García, alcalde de Taretan fallecido?

Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa exacta de su fallecimiento. Sin embargo, fuentes consultadas por El Sol de Morelia informaron que Venera García padecía problemas renales.

El Partido del Trabajo expresó sus condolencias a la familia del alcalde, así como a diversos funcionarios que trabajaron estrechamente con él.

Reginaldo Sandoval Flores, dirigente estatal del PT, ofreció un mensaje de solidaridad: “Mis más sinceras condolencias por el fallecimiento de mi compañero y amigo Francisco Venera ‘Kiko Venera’, presidente municipal de Taretan, Michoacán.” Compartió en sus redes sociales.

¿Quién era Francisco Venera García?

Francisco Venera fue un político y líder comunitario originario de Taretan, Michoacán. A lo largo de su carrera, se destacó por su labor en áreas clave como la salud, la educación y el desarrollo social.

Venera García, quien pertenecía al Partido del Trabajo (PT), fue electo en las elecciones de 2023-2024 como alcalde de Taretan.

A lo largo de su gestión, implementó proyectos de infraestructura y servicios públicos en Taretan. Su compromiso con las causas sociales y su cercanía con la gente lo convirtieron en una figura respetada dentro de su comunidad y en el ámbito político estatal.