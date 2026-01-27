Se prevé apertura del Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz en Junio de 2026

Avances del 50 por ciento en obras del Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz

La obra de construcción del Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) presenta un avance de 50% y se espera este en funcionamiento en Junio de 2026.

Se destino una inversión de 902 millones y las labores han generado 2 mil 355 empleos para lograr concluir la obra que ahorrara lapsos de hasta 25 minutos en los traslados.

Este Paso Superior Vehicular (PSV) tiene como objetivo beneficiar a más de 780 mil habitantes de la región, principalmente de los municipios de Veracruz, Medellín, Jamapa y Boca del Río, para fortalecer la conectividad y logística de esta zona portuaria.

La vialidad forma parte de la Carretera Federal MEX 140, Xalapa-Veracruz, una de las principales arterias del municipio de Veracruz e intercepta con el Boulevard portuario. La obra constará de dos cuerpos: el A y el B.

Se espera que el lado B del puente, de más de 900 metros de longitud, este terminado en febrero, para que pueda abrir circulación a partir de marzo.

También en febrero se abrirá, por espacio de dos meses, un paso provisional para poder iniciar la construcción de zapatas del cuerpo A, en donde ya se tiene un avance de los pilotes e inicio de excavaciones.

Este proyecto también incluye mejoras a las calles laterales y construirá terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias, señalamiento vertical, horizontal e institucional de la Carretera Federal.

La SICT continua con los trabajos que beneficien la movilidad, conectividad, accesibilidad, turismo y economía en el país.