Inicia convocatoria para Centro Público de Formación en IA con 30 mil lugares

Centro Público de Formación en IA (Saúl López / Presidencia)

A través de un comunicado el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, lanzó la segunda convocatoria nacional para sus programas de capacitación especializada en inteligencia artificial, programación y habilidades digitales avanzadas.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años interesadas en iniciar o fortalecer su formación en áreas tecnológicas de alta demanda laboral. Es importante señalar que la capacitación es completamente gratuita y de modalidad en línea, con una duración total de cinco meses.

El registro estará abierto a partir del 26 de mayo hasta el 5 de julio de 2026 a través del portal oficial del programa https://www.mexia.gob.mx/ además pone a disposición la línea 079 y en el correo aspirantes.ia@transformaciondigital.gob.mx para resolver dudas.

El modelo educativo incluye capacitación complementaria en inglés aplicado a tecnologías de la información y un curso de pensamiento lógico matemático disponible durante todo el proceso de aprendizaje.

Para esta segunda generación, la oferta académica se divide en cinco áreas estratégicas:

Inteligencia artificial,

Ciberseguridad,

Nube,

Análisis de datos

Redes e infraestructura

Los contenidos son impartidos por empresas aliadas que colaboran en esta iniciativa: Accenture, AWS, Axity, Ericsson, Google, Kyndryl, Meta, Oracle, Intel, Cisco, Microsoft, TCS, IBM, Salesforce y NVIDIA.

“Al concluir satisfactoriamente los módulos de formación, las y los estudiantes tendrán vinculación con oportunidades laborales impulsadas por las empresas participantes” redacta el documento.

La iniciativa fortalece la preparación de talento mexicano en tecnologías digitales y se desarrolla mediante el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC) en conjunto con otras instituciones.

La meta para esta convocatoria es impartir los cursos a 30 mil personas, especialmente a estudiantes o de recién egreso de las carreras de ingeniería o relacionadas con Tecnologías de la Información y la Comunicación o quienes deseen especializarse mediante un modelo de formación accesible, especializado y vinculado con las necesidades actuales de la industria tecnológica.